22个省份启动校外培训机构专项治理

记者从教育部获悉，随着北京等7个省份及新疆生产建设兵团校外培训机构专项治理方案的公布，社会各界反响热烈，真排查、真整改、动真格、出实招的工作措施和态度使专项治理工作掀起一轮高潮。

记者从教育部获悉，随着北京等7个省份及新疆生产建设兵团校外培训机构专项治理方案的公布，社会各界反响热烈，真排查、真整改、动真格、出实招的工作措施和态度使专项治理工作掀起一轮高潮。随后，上海等14个省份也按照教育部部署要求，公布了专项治理工作方案，承诺加强教育管理服务，科学监管校外培训机构，发展素质教育，让中小学生全面发展、健康成长。至此，全国22个省份公布了方案，启动专项治理工作。

上海成立了由市工商局和市教委牵头，市人力资源社会保障局和市民政局等相关职能部门组成“法律法规组”，梳理和整合相关法律法规资源和执法资源，重点研究确定依法规范的范围和对象界定（标准）、依法规范的执法依据和执法程序，制定“依法、系统、科学、符合上海实际”的政策文件，为开展依法规范工作提供法律法规依据。内蒙古设立教育处罚专用账户，定期开展多部门参与的联合执法检查，加大违规查处力度。山东注重发挥学校的主导作用，加强家长教育，每年至少为家长提供4次8课时的免费家庭教育指导服务和2次普惠性公益咨询服务，引导家长形成正确的成才观。广东强化统筹协调，依托乡镇（街道）网格化管理优势，以街镇为单位，有效整合各类资源，组建由相关部门共同参与的一线执法队伍，形成合力，确保各项任务如期完成。河北不仅对本行政区域内校外培训机构情况进行摸排、分类、登记、造册，也对中小学和教师的教育教学行为和学生参加学科类校外培训情况进行排查和普查登记，确保排查摸底工作全面彻底。湖北组织专家开展相关政策进行解读和释疑解惑工作，引导校外培训机构树立正确的办学理念，依法依规组织中小学生非学历文化教育类培训。江苏建立专项治理省级联席会议制度，统筹协调、研究政策、部署推进、指导督查全省校外培训机构专项治理工作。广西在规范中小学办学行为方面，要求学校根据专项治理内容向教育行政主管部门提交并公开承诺书，教师向学校提交并公开承诺书。安徽要求准确把握政策界限，结合本地实际，认真完善审核标准，突出治理重点，不搞“一刀切”，确保专项治理工作积极稳妥进行。甘肃、宁夏着力加强舆论宣传，引导家长树立正确教育观念，理性看待参加校外培训的作用，不盲目攀比，切实减轻子女校外培训负担。辽宁规定，对于教学资源丰富、培训行为规范、手续完备的优质校外培训机构，进行宣传、鼓励，树立行业标杆，引领行业健康、规范、有序发展。山西、新疆健全部门工作联动、形势研判和应急处置机制，妥善处置突发事件，做好被取缔或被整改机构现有学生的安置工作，防止办学机构卷款逃跑，保护学生和家长的正当权益。

下一步，教育部还会陆续公布其他省份的工作方案。