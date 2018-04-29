高校如何培养人工智能“大国工匠”

国家在人工智能人才培养政策上正持续发力。不久前，教育部印发《高等学校人工智能创新行动计划》，提出三大类18项重点任务，并提出“三步走”目标，到2030年，高校成为建设世界主要人工智能创新中心的核心力量和引领新一代人工智能发展的人才高地，为我国跻身创新型国家前列提供科技支撑和人才保障。

国家在人工智能人才培养政策上正持续发力。不久前，教育部印发《高等学校人工智能创新行动计划》，提出三大类18项重点任务，并提出“三步走”目标，到2030年，高校成为建设世界主要人工智能创新中心的核心力量和引领新一代人工智能发展的人才高地，为我国跻身创新型国家前列提供科技支撑和人才保障。

在教育部最新公布的首批612个“新工科”研究与实践项目中，人工智能类项目达57个。

如何立足国家需求和产业需要，培养人工智能高端人才，是高校共同面临的课题。

专业建设步入快车道

“现在人工智能领域的企业都在疯狂抢人，给毕业生开出高薪。学院很多优秀毕业生都留不住，放弃深造直接去企业工作了。”北京理工大学计算机学院院长、中国人工智能学会副理事长黄河燕告诉记者。

近年来，高校开设人工智能相关专业的热情持续高涨。截至目前，全国人工智能直接相关本科专业布点489个，相比2017年增加244%。

与此相对照的是，根据高盛《全球人工智能产业分布》报告统计，2017年全球新兴人工智能项目中，中国占据51%，数量上已经超越美国。但全球人工智能人才储备方面，中国却只有5%左右。

“目前，国内人工智能领域人才输出供不应求，高端人才储备存在很大缺口。加快专业建设步伐才能更好地适应社会对人工智能领域人才的迫切需求。”黄河燕认为，专业建设上不能盲目，一方面，要按照国家和区域产业需求进行精准布点；另一方面，每所学校要根据自己的学科积累，结合自身优势，找准与人工智能相结合的专业突破口，重点建设一批特色专业。

近年来，建立人工智能一级学科的呼声在学界不时发出。此次计划明确提出，“完善人工智能学科体系，推动人工智能领域一级学科建设”。

在西安电子科技大学人工智能学院教授、中国人工智能学会副理事长焦李成看来，设立人工智能一级学科是学科体系优化的第一步。智能学科具有引领性和普适性，其一级学科的设立，利于有针对性地培养人工智能人才，同时促进工、理、医学等学科融合发展达到新高度。

“人工智能学科覆盖面广，与其他学科交叉融合度高。在学科建设上，目前需要理顺人工智能与其他一级学科之间的关系，在确保发展优质学科的同时避免重复建设。”黄河燕说。

据黄河燕介绍，中国人工智能学会已联合20个相关学会、42所高校以及相关科研机构、企业，经过近百次调研论证，最终形成《“智能科学与技术”一级学科论证报告》。报告建议，设立“智能科学与技术”一级学科，下设5个二级学科，分别是脑认知机理、机器感知与模式识别、自然语言处理与理解、知识工程、机器人与智能系统。