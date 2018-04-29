多重利空下，“民办热”会降温吗

今年杭州市区有23所民办初中招生，共计划招收初一新生4677人，比去年多383人。

之前，杭州市教育局公布了2018年杭州市区（上城区、下城区、拱墅区、江干区、西湖区、滨江区、杭州经济技术开发区、西湖风景名胜区、大江东产业集聚区，下同）民办初中招生安排。

今年杭州市区有23所民办初中招生，共计划招收初一新生4677人，比去年多383人。钱报记者了解到，这是因为，招生学校增加3所，分别是娃哈哈双语学校、上海世界外国语中学和之江实验中学；和去年相比，养正学校、杭州二中白马湖学校、滨江区滨兰实验学校、公益中学、仁和外国语学校等多所民办初中均增加了招生计划。

被民办初中录取的学生

公办将不再分配

根据《杭州市区民办初中招生工作办法》规定，具有杭州市区各小学正式学籍的小学应届毕业生和具有杭州市区户籍的外地小学应届毕业生（4月16日前已在户籍地区教育局办理报名手续的）均可在网上报名，参加市区民办初中的电脑派位招生和学校自主招生。不过，每一位小学毕业生只能报读一所民办初中。

在4月24日8点至25日17点网报时段内，可以更改报名学校，“撤销报名”和“重新报名”的次数不做限制。需要特别提醒的是，学生（家长）进行“撤销报名”操作之后，如在网报截止时间前，未进行“重新报名”的操作，系统将只记录最后一次的“撤销报名”，即按撤销民办初中报名处理。

民办初中只招收小学毕业生，部分九年一贯制学校在学制、课程设置等方面与一般小学、初中不同，九年一贯制学校的学生是否能参加民办初中报名，由主管的区教育局根据该校的学制和课程设置情况决定，并应已提前告知家长。具体事宜可咨询就读学校及其主管的区教育局。

被民办初中录取的学生，公办初中将不再分配。报名参加民办初中招生但未被民办初中录取的学生不影响其公办初中的升学分配。