电竞专业：“头号玩家”的另类高考

和传统专业招生相比，电竞方向属“艺考”范畴。学子需要PK面试官、专业考题环节，最终才能“过关斩将”获得高校电竞专业的“敲门砖”。专家表示，随着电竞产业的发展，电竞相关人才的需求量剧增。而集心理素质、思维路径、心手协调等能力为一体的电竞人才，或称为新产业市场上的香饽饽。

“打游戏”也能上大学？有人真的把这看似荒诞的想法变成了现实！日前，顺德一中实验学校4名高考生都收到了中国传媒大学南广学院电竞专业抛来的“橄榄枝”。据该校招生要求，如果今年高考这些学子的文化课成绩达到了该校的最低投档线，就能实现自己的“象牙塔梦”。

记者采访获悉，和传统专业招生相比，电竞方向属“艺考”范畴。学子需要PK面试官、专业考题环节，最终才能“过关斩将”获得高校电竞专业的“敲门砖”。专家表示，随着电竞产业的发展，电竞相关人才的需求量剧增。而集心理素质、思维路径、心手协调等能力为一体的电竞人才，或称为新产业市场上的香饽饽。

新鲜： 用“游戏”撬开高校大门

靠“打游戏”也能获得入读大学的机会？在佛山顺德区，就有这样几位“幸运儿”。记者了解到，顺德一中实验学校高三年级的李檬、吴志鹏、张光镟、许榕根4人脱颖而出，以“电竞”专业成绩全国第8名、第25名、第294名、第322名的好成绩，获得中国传媒大学南广学院（以下简称“南广学院”）的电竞专业合格证。

这意味着，该校4名学子已经“半只脚”踏入了“象牙塔”的大门。据悉，南广学院于2017年9月成立电竞学院，作为一个新鲜感十足的专业，吸引了不少考生前来报名。记者了解到，该校今年是第二年招收电竞方向相关的学生。

而根据该校的招生简介，在今年高考中，相关专业成绩合格的考生，只要文化课成绩达到了该校的最低投档线（2017年为250分），他们就能实现自己的“象牙塔之梦”。

记者了解到，顺德一中实验学校作为顺德区内一所民办学校，为了“瞄准”产业，培养对口的电竞人才，探索个性化教育，去年10月该校引入第三方校外专业的教育机构，为校内高考生开设电竞艺考方向的课程辅导。据该校校长吴志良介绍，这在顺德乃至整个佛山都是最先的尝试。