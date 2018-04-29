南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

电竞专业：“头号玩家”的另类高考

2018-04-29 06:53 来源：广州日报
字号减小 字号增大

　　“打游戏”也能上大学？有人真的把这看似荒诞的想法变成了现实！日前，顺德一中实验学校4名高考生都收到了中国传媒大学南广学院电竞专业抛来的“橄榄枝”。据该校招生要求，如果今年高考这些学子的文化课成绩达到了该校的最低投档线，就能实现自己的“象牙塔梦”。

　　记者采访获悉，和传统专业招生相比，电竞方向属“艺考”范畴。学子需要PK面试官、专业考题环节，最终才能“过关斩将”获得高校电竞专业的“敲门砖”。专家表示，随着电竞产业的发展，电竞相关人才的需求量剧增。而集心理素质、思维路径、心手协调等能力为一体的电竞人才，或称为新产业市场上的香饽饽。

　　新鲜： 用“游戏”撬开高校大门

　　靠“打游戏”也能获得入读大学的机会？在佛山顺德区，就有这样几位“幸运儿”。记者了解到，顺德一中实验学校高三年级的李檬、吴志鹏、张光镟、许榕根4人脱颖而出，以“电竞”专业成绩全国第8名、第25名、第294名、第322名的好成绩，获得中国传媒大学南广学院（以下简称“南广学院”）的电竞专业合格证。

　　这意味着，该校4名学子已经“半只脚”踏入了“象牙塔”的大门。据悉，南广学院于2017年9月成立电竞学院，作为一个新鲜感十足的专业，吸引了不少考生前来报名。记者了解到，该校今年是第二年招收电竞方向相关的学生。

　　而根据该校的招生简介，在今年高考中，相关专业成绩合格的考生，只要文化课成绩达到了该校的最低投档线（2017年为250分），他们就能实现自己的“象牙塔之梦”。

　　记者了解到，顺德一中实验学校作为顺德区内一所民办学校，为了“瞄准”产业，培养对口的电竞人才，探索个性化教育，去年10月该校引入第三方校外专业的教育机构，为校内高考生开设电竞艺考方向的课程辅导。据该校校长吴志良介绍，这在顺德乃至整个佛山都是最先的尝试。

1 2 3 ... 6 下一页

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
欧尚COS1内饰细节图_新闻头条_南方网
五一假期高速免费 韶关交警提醒出游千万别…
十二届省委第一轮巡视整改情况公开_广东精…
为奋力实现“四个走在全国前列”凝心聚力_…
广东列出乡村振兴“时间表” 大力扶持现代…
广东高校科研新秀隆重登场 增28个省级科研…
深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 努…
马兴瑞出席省政府第一次廉政工作电视电话…
重磅！5月1日起这些新规实施，帮你省时间…
新“指南”来了，广州的产业未来要怎么布…
推荐

五一假期，广东天气的画风是这样的！

注意了！这些人在广州看病要调价，加价幅度不超过30%

澳洲红酒、海外直邮药品？广州破获特大互联网假药假酒案！

前央视主持人患癌后，痛心反问：还有多少人过着我从前的生活

同居女友腹痛12小时后死亡！男友：我已经买药煮粥还打120了

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235