医学生带“动物标本”上运动会 有猫狗羊还有小猪佩奇

近日，一组运动会开幕式的照片在网络热传。四百米跑道上，大学生们怀抱众多“动物标本”，还有威风凛凛的大狗、温顺可爱的小猫咪和身姿曼妙的熊猫，还有火遍网络的小猪佩奇等动画形象纷纷亮相，引来一众网友们的热议与赞叹。

近日，一组运动会开幕式的照片在网络热传。四百米跑道上，大学生们怀抱众多“动物标本”，还有威风凛凛的大狗、温顺可爱的小猫咪和身姿曼妙的熊猫，还有火遍网络的小猪佩奇等动画形象纷纷亮相，引来一众网友们的热议与赞叹。

原来，这是四川农业大学动物科学技术学院和动物医学院的开幕式方阵场景。为了展示专业特色，该校动医院与动科院分别选择了带领可爱的“动物标本”以及“熊猫舞队”与扮演热门萌宠布偶的形式来表现与传达对于专业与小动物的喜爱。在运动会开幕式上，吸引了众多眼球。

记者了解到，关于运动会开幕式，这两个学院在之前并无联系，没想到最后竟然选取了共同的主题。

动物科技学院的想法来自于团委老师董尧，他表示，因为该学院经常与动物打交道，所以想到这个方法既可以有很好的效果又可以展示学院特色，表达一种“人与自然和谐相处”的精神。

在动科专业里，有很多实验的对象就是小动物，这使很多外界不了解情况的人觉得不能理解导致一些偏见。但动科院的同学表示，本专业是以生物学为基础，研究动物疾病的发生发展规律，并在此基础上对疾病进行诊断和防治，保障动物健康的综合性学科。其基本任务是有效地防治畜禽、伴侣动物、医学实验动物及其他观赏动物疾病的发生。

“很多人会认为我们有些‘残忍’，但我们心里对于这些小动物都十分喜爱。所以希望这次活动可以传达出来，希望有更多的人了解动科院。”由于体型相似，在动科院方阵中扮演小猪佩奇的魏诚刚同学这样说。

而作为其兄弟学院——动物医学院的策划者们则想到了陪伴自己学习的标本。怀着对于这些教导过自己的标本的感谢，与对动物的的喜爱的心情，将它们搬上了运动会的赛场。

甚至在表演环节的最后，还由牵引同学将分量不轻的标本们高举起来以便使它们显得更加“威武”，让更多的同学们能够看清标本们的“雄姿”。

可为什么选择动物标本却没有带上真正朝夕相伴的萌物们呢？策划人徐秋萍告诉记者:“虽然想过要带真的动物上场，但害怕它们不受控制，那就不美好了呢。”她表示，真实的小动物训练时间过长，同时不可控因素也过多，所以策划团队根据多方面的考虑决定还是选择动物标本要更为稳妥与合适。

但使用标本表演也并不容易。首先，要根据重量与大小选择体型适中可以由同学们举动的标本。

“之前有两只牛就是因为体型太大太重而错失了这次出镜的机会。”负责人还告诉笔者，至于小猫和小狗在他们借的时候就是万千宠爱于一身，专门拿来萌大家的。

同时，这些标本也十分脆弱。当动医院负责道具的同学前往教学动物医院借羊的标本时，老师便提醒他们标本十分贵重，要妥善保存，轻柔对待。羊的耳朵容易掉落，如果不小心弄掉了一定要捡回去粘上。

不仅动物标本花费心血，动医院后部方阵中各位同学所带的熊猫头套也是负责团队在一天晚上熬夜紧急粘好的。

“二十只头套刚到时，我们都以为粘头套很简单啦。”徐秋萍表示，没想到的是，看着简单，到真正做时才发现一个头套要粘一个小时才能完成。所以，动医院学生会宣传部和体育部的同学们熬夜才及时完成了头套的制作。

而动物科学技术学院同学们也为准备活动历尽了艰辛，要在四川春季已经较为炎热的天气里穿着厚厚的布偶服进行排练。

另一方面，方阵里的大家时间都不很宽裕，所以找到大家都有空的时候就十分困难，因此总是在别人休息时他们还在一起排演。

“真的好可爱呀！萌炸了好么!”“不止动物可爱，感觉这两个学院的同学们也好可爱呀！”“我都想要转去他们学院了呢，能跟小动物在一起真好。”……现场围观的同学们纷纷表达了对于这个活动创意的夸赞以及对于小动物的喜爱。