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教育部：促进产教融合、校企合作 将打政策“组合拳”

2018-04-28 09:58 来源：人民网
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　　近日，教育部举行4月份例行新闻发布会，就此前发布的《职业学校校企合作促进办法》（以下简称《办法》）有关内容进行重点解读。

　　教育部职业教育与成人教育司副司长谢俐指出，2017年底国办印发了《关于深化产教融合的若干意见》（以下简称《意见》），作为国家发改委、教育部等部门共同深化产教融合的具体举措，《意见》更多侧重产教融合，而《办法》更多侧重校企合作，两个文件共同形成了推动职业教育提高质量，深化产教融合、校企合作的政策“组合拳”。

　　谢俐在解读时称，《办法》将以“促进”“规范”和“保障”作为关键词，展现6个方面的政策创新点，主要体现在校企合作的形式、国家政策的实施、政企合作的措施、相关部门的监督上。在具体的实施过程中，将加强统筹领导、打出政策组合拳、开展大样本试点并持续予以推动。

　　此外，谢俐还介绍了第四届职业教育活动周的情况。明确今年的活动将以“职教改革四十年 产教融合育工匠”为主题，展示改革开放40周年职业教育发展成果。（熊旭 陈琛）

编辑： 唐巧燕
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