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泰国本土汉语教师：中文课成学校新竞争力

2018-04-27 09:16 来源：人民日报海外版
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　　“90后”的陈莉莉是泰国古掴学校唯一一名中文老师，一周上22节中文课，教学对象从初中到高中。“学校老师中只有我会中文，感觉很棒啊……”坐在北京烟袋斜街的长条板凳上，陈莉莉用流利的中文讲述着自己的教学故事。

　　4月8日至4月30日，陈莉莉和46名泰国中小学本土汉语教师在北京语言大学参加来华研修项目，进行汉语交际能力、汉语教学能力、当代中国与中国文化、跨文化交际能力四个模块的培训，以提升汉语教学能力。

　　由学习到教学

　　陈莉莉学中文的机缘来自于姐姐，“姐姐学中文，我很羡慕，希望自己也能说流利的汉语。”进入中文世界之后，虽然她觉得“越学越难”，但也“越学越有趣”，直至10年前考进泰国国立法政大学中文系。大学毕业，陈莉莉又到哈尔滨学了1年中文，返回泰国成功应聘中文老师，完成了“由学到教”的转换。

　　陈莉莉“由学到教”的过程正是泰国的汉语教学由第三外语上升为第二外语的过程。来自孔子学院总部/国家汉办的数据显示，截至2017年底，泰国3000多所中小学开设汉语课程，学生超过100万人。

　　“初中生所用的汉语教材是我自己编的，学生学写汉字的本子也是由我在电脑上设计完成后，打印出来分发给学生。”令陈莉莉更为骄傲的是，学校自她开始有了中文教师。

　　据参加此次来华研修项目的泰国老师介绍，和陈莉莉一样，在泰国一人承担一所学校中文教学任务的老师并不鲜见。随着中文的文化价值和实用价值不断提升，“中文热”在泰国持续升温，中文老师的需求不断增加。

　　尉虹在泰国读完本科后，到中国桂林读汉语教学方向的研究生，如今在泰国一所私立小学任教。“学校也只有我一名中文老师，每周会上6节中文课，学生从小学4年级到6年级。”

编辑： 唐巧燕
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