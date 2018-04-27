省教育厅与南方报业共建“广东教育发布厅”全媒体平台

省教育厅与南方日报、南方网、南方+客户端强强联合，共建“广东教育发布厅”全媒体平台、组建广东教育新媒体矩阵，联合开展“走在前列 教育支撑”深调研活动。

4月26日下午，广东教育系统“大咖”齐聚南方报业传媒集团，参加“广东教育发布厅”全媒体平台暨“走在前列 教育支撑”深调研启动仪式。省教育厅与南方日报、南方网、南方+客户端强强联合，共建“广东教育发布厅”全媒体平台、组建广东教育新媒体矩阵，联合开展“走在前列 教育支撑”深调研活动。

嘉宾为南方教育智库揭牌

省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎，南方报业传媒集团党委书记、管委会主任刘红兵，省教育厅副厅长朱超华，南方报业传媒集团副总编辑王更辉，中山大学党委副书记余敏斌，华南理工大学副校长吴业春，华南农业大学党委副书记钟仰进，南方医科大学副校长文民刚，华南师范大学副校长吴坚，广东工业大学副校级干部张学理，广州大学副校长张其学等参加启动仪式。

今年全国“两会”期间，习近平总书记到广东代表团参加审议时强调，要以新的更大作为开创广东工作新局面，奋力实现“四个走在全国前列”。广东教育事业是实现“四个走在全国前列”新要求新目标、满足全省人民日益增长的美好生活需要的基础工程、重要支撑。

省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎致辞

省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎表示，今年是广东教育改革之年，我们将实施高等教育“冲一流、补短板、强特色”、职业教育提升发展行动计划、学前教育普惠健康行动计划、义务教育优质均衡发展计划，出台新的高考综合改革方案。在多年紧密合作基础上，省教育厅与南方报业进一步深化全媒体合作，创新教育政策传播的方式方法，共建“广东教育发布厅”全媒体平台、构建广东教育新媒体矩阵，让老百姓知晓政策、用好政策、提升获得感，进一步做好全省教育新闻宣传和舆论引导工作。

南方报业传媒集团党委书记、管委会主任刘红兵致辞

南方报业传媒集团党委书记、管委会主任刘红兵表示，在新一轮的深度合作中，我们将以广东教育发布厅、广东教育新媒体矩阵为新平台，浓墨重彩地宣传报道全省教育系统奋进新时代、开启新征程的丰硕成果；以南方教育智库为新支撑，持续推出高质量的智慧型教育产品，为“办好人民满意的广东教育”鼓与呼。

仪式上启动了“六个一”项目，分别是：

一个平台：“广东教育发布厅”全媒体平台

南方日报、南方网、南方+客户端与省教育厅共建“广东教育发布厅”全媒体平台。平台将致力于构建新型“政学媒”关系，重点发挥主流媒体全流程的新闻策划、舆情引导和技术支撑作用，探索政务发布新模式，积极唱响广东教育“好声音”。

一个智库：南方教育智库

在省教育厅的指导下，南方日报建立“南方教育智库”，推动党媒智库化，为广东教育事业改革发展贡献智慧型产品。将推出深调研报告、南方教育指数、第三方评估、舆情内参、研讨会等产品。

一个矩阵：广东教育新媒体矩阵

仪式上，中山大学、华南理工大学等50多家广东教育系统代表单位集体入驻南方+客户端“南方号”，组建广东教育新媒体矩阵。

南方+客户端是由南方报业传媒集团建设运营的广东省委省政府权威信息发平台，目前下载量已突破3500万，聚合全省党政机关、企事业单位的政务新媒体与机构新媒体3700多家，牢牢占据广东移动主流媒体制高点。

一项深调研：“走在前列 教育支撑”深调研

为进一步贯彻习近平总书记“四个走在全国前列”的明确要求，南方日报携手省教育厅开展南方教育智库深调研活动，围绕高等教育“冲一流、补短板、强特色”、职业教育提升发展行动计划、德育教育“广东经验”和粤港澳大湾区教育协同发展等课题展开深调研，推出深度报道、调研报告、舆情内参等全媒体产品，多渠道立体式地展示广东教育为奋力实现“四个走在全国前列”提供的科技、人才和智力支撑。

一个指数：2018年中国内地大学第三方综合指数竞争力排名

作为南方教育智库的指数产品，南方日报、南方+客户端联合南方医科大学“第三方综合研究”课题组，推出“2018年中国内地大学第三方综合指数竞争力排名”。南方教育智库专家、南方医科大学教授曾志嵘在仪式上发布排名指数。

一项大赛：2018广东高校形象微视频大赛

为构建和谐校园文化、传播高校正面形象，在省教育厅指导下，南方日报、南方+客户端推出“厉害了，我的校！”2018广东高校形象微视频大赛，组织全省大学生拍摄微视频，展示母校形象。