广东省“师生健康中国健康”主题健康教育活动正式启动

4月26日上午，广东省“师生健康中国健康”主题健康教育活动在中山大学南方学院正式启动。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）4月26日上午，广东省“师生健康中国健康”主题健康教育活动在中山大学南方学院正式启动。省委教育工委委员、省教育厅党组成员、副厅长王创出席会议并讲话。

省教育厅、省卫生计生委、省食品药品监督管理局和团省委联合下发了《关于开展“师生健康中国健康”主题健康教育活动的通知》，部署全省各地和各级各类学校开展主题健康教育活动。本次活动主要任务是全面贯彻党的十九大精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实教育部《关于开展“师生健康中国健康”主题健康教育活动的通知》要求，以及省委、省政府关于实施“健康广东”的工作部署，推进实施全面提升学生体质健康水平攻坚行动，促进学生健康素养和身体素质提升，促进学生健康成长、全面发展。

王创指出，广大青少年身心健康、体魄强健、意志坚强、充满活力，是一个民族旺盛生命力的体现，是国家综合实力的基础。青少年学生健康不仅关系到健康中国建设的成效，而且关系到千万家庭的幸福和社会的和谐稳定。做好学校健康教育工作，促进青少年学生健康成长，既是全社会的责任，更是教育部门和学校的责任。开展“师生健康中国健康”主题健康教育活动，是落实“健康中国”和“健康广东”战略部署的一项具体行动。要站在党和国家战略、实现中华民族伟大复兴的高度，深刻认识到新时代做好学校卫生与健康教育工作，提高青少年学生体质健康水平的重要意义和深远影响，牢固树立“健康第一”的指导思想，始终把学生健康放在第一位，时刻把学生健康放在心头上，将健康教育贯穿学校教育的全过程，融入学校教学的各个环节，关注生命全周期和健康全过程。

王创强调，各级教育行政部门和各级各类学校要提高认识、高度重视、突出重点，确保主题健康教育活动取得实效。一要落实主体责任，精心组织。各地各校要按照规定建立和完善健康教育活动的组织机构，将健康教育工作纳入学校工作计划和年度工作内容，结合实际，制订科学、可行的“师生健康中国健康”主题健康教育活动方案，加强主题健康教育活动的组织、宣传和发动，确保活动有计划、有组织、有落实、有成效。二要加强部门联动，共同推进。各级教育部门要积极与卫生健康、疾病预防控制、食品药品监督管理、团委等部门和单位协力推进、共同做好学校健康教育工作。进一步完善政府主导、部门协作，学校学生家庭社区四维联动、社会广泛参与的中国特色学校卫生与健康教育推进机制，进一步形成教育部门、学校、学生和家庭共同关注学生健康、促进学生健康的合力，营造良好的氛围，促进学生德智体美全面发展。三要强化教育教学，提高质量。严格落实人员配备和培养培训，不断提高健康教育教师的教学能力和水平。落实《中小学健康教育指导纲要》和《高校健康教育指导纲要》要求，培养学生的健康意识与卫生意识，让学生掌握必要的健康知识和技能，促进学生自觉地采纳和保持有益于健康的行为和生活方式，提高文明卫生意识和健康素养。坚持课堂教学主阵地，严格落实健康教育课时，结合学生的年龄特点和健康需求，制定针对性强的教学活动和典型案例，配备适宜的教学材料，丰富健康教育的载体、形式、内容和方式，创新教学方法。把健康教育与体育、生物、社会实践、科普教育等学科教学的活动相结合，增强教育效果。四要坚持问题导向，健全机制。开展主题健康教育活动要结合实际，聚焦重点，瞄准短板，坚持问题导向，找准突破口，将主题教育活动与日常工作相结合，努力通过主题教育活动改善学校健康教育基础条件，完善学校健康教育制度、食品安全管理制度，传播学校健康教育文化。

王创还强调，各级教育行政部门和各级各类学校要切实做好学校传染病防控工作，加强组织保障，进一步完善工作机制，落实工作措施，确保学校卫生，落实师生健康体检工作，严防严控学校传染病疫情。

启动仪式上，中山大学南方学院、华南师范大学和广东工业大学分别做了经验介绍。省卫生计生委、省食品药品监督管理局、省学生体育艺术联合会、省疾病预防控制中心、省结核病控制中心以及省预防医学会的负责同志及部分专家出席了启动仪式。共有来自省民办高校和省属中职学校的负责同志近190人参加了启动仪式。