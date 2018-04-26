2018年粤港澳大湾区首届大学生艺术节与您相约五月

港澳大湾区首届大学生艺术节将于2018年5月12日-13日在星海音乐学院、华南师范大学举办。

为了推进粤港澳大湾区建设，搭建三地大学生深度交流平台，提升三地青年群体的文化认同感与社会责任感，加强粤港澳地区高校文化艺术共建，由教育部港澳台事务办公室、教育部艺术教育委员会、广东省教育厅、广东省人民政府港澳事务办公室指导的粤港澳大湾区首届大学生艺术节将于2018年5月12日-13日在星海音乐学院、华南师范大学举办。活动内容精彩多多，一起来看都有啥？

一、指导思想

首届粤港澳大湾区大学生艺术节以交流融合为宗旨，为三地青年学生文化艺术深度交流合作、增进友谊、共同成长搭建平台，通过艺术节充分展示三地青年学生向真、向善、向美和向上的风采。

二、活动主题

本次艺术节活动主题是“一衣带水，一脉相承”。参演的节目要围绕主题，体现时代特征、校园特色和学生特点，全面展现新时代粤港澳大学生的精神风貌。

三、组织机构

指导单位：教育部港澳台事务办公室、教育部艺术教育委员会、广东省教育厅、广东省人民政府港澳事务办公室

主办单位：粤港澳大湾区音乐教育与艺术发展联盟

承办单位：星海音乐学院、华南师范大学

四、时间地点

（一）时间：2018年5月12-13日

（二）地点：星海音乐学院、华南师范大学体育场

五、参加对象

1. “粤港澳大湾区音乐教育与艺术发展联盟”的成员高校每校派1位校领导、1位带队老师和8位学生参加；其他高校每校派1位校领导、1位带队老师和5位学生参加。

2. 港澳地区高校由“粤港澳大湾区音乐教育与艺术发展联盟”邀请7-9所高校参加，每所高校派1位校领导、1位带队老师和13位学生参加。