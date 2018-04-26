毕业生职业生涯如何快速起步？

对于涉世不深的大学生来讲，就业路上难免遇到各种各样的“陷阱”。对此，毕业生有什么问题需要注意？职业生涯如何快速起步？

毕业季临近，今年将有820万高校毕业生步入社会。对于涉世不深的大学生来讲，就业路上难免遇到各种各样的“陷阱”。对此，毕业生有什么问题需要注意？职业生涯如何快速起步？

就业路上，警惕这些“陷阱”

——就业歧视花样翻新

说起求职路上的“绊脚石”，不少毕业生可能会想到各种各样的就业歧视。例如，男生优先、“双一流”高校毕业生优先、某地生源优先等。

此外，近年来，企业在招聘时不考虑学生干部、不考虑“海归”等花样翻新的就业歧视也屡屡引发关注。

中国高校传媒联盟2017年面向来自100余所高校的605名应届毕业生进行的问卷调查结果，75.7%的受访者表示曾在找工作时受到过不公平的对待。

2017年12月，教育部有关负责人在2018届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议上强调，要严格落实就业签约“四不准”要求，坚决反对任何形式的就业歧视，严密防范“培训贷”、求职陷阱、传销等不法行为，切实维护毕业生合法权益。

——这些合同不能签

对于历经重重面试后终于拿到offer的毕业生来讲，签署劳动合同时也不能掉以轻心。例如以下的几种合同，就可能无法保障毕业生的合法权益。

例如，有的学生在毕业后得到了用人单位的口头承诺，并没有书面文件；

再如，合同内容极其简单，缺乏必要的细节约束，甚至连用人单位的名称、工作内容、劳动报酬等基本要素都不全；

还有些合同明显偏向用人单位一方，只强调用人单位的权益和务工者的义务，对务工者应享受的权益规定很少；

此外，还有些用人单位要求劳动者必须遵守“厂规厂纪”，并利用这些条款强迫劳动者加班，使强迫劳动变成合法。