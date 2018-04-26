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广东2018年普通高考英语听说考试成绩发布！

2018-04-26 08:50 来源：南方网
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　　南方网讯　（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）25日，广东省教育考试院发布权威通知，广东省2018年普通高考英语听说考试成绩于4月25日18:00由广东省教育考试院统一发布，考生可通过以下多种方式查询成绩。

　　考试成绩呈现

　　高考英语听说考试成绩按考生卷面成绩（满分60分）×0.25，四舍五入取整数后计得。普通高考结束后，英语听说考试成绩与英语笔试成绩合成考生英语科成绩。

　　考试成绩查询

　　（一）官微查询方式

　　考生关注广东省教育考试院官方微信（ID：gdsksy），底部选择“小程序”栏，点击进入“广东省教育考试院”小程序，即可查询考试成绩。

　　（二）网站在线查询方式

　　考生可登录广东教育考试服务网（www.eesc.com.cn）,进入“服务之窗”栏目下的“成绩查询”子栏目，即可查询考试成绩。

　　（三）短信查询方式

　　1．广东地区的联通用户编辑短信息“199+准考证号+4位出生年月”发送至10629500，即可预定或查询成绩。

　　2．广东地区的移动用户编辑短信息“RWA4+准考证号+4位出生年月”发送至10669500，即可预定或查询成绩。

　　提示：编辑手机短信时不需要输入+号，连续输入数字即可。客服电话：0755-28811899。

　　（四）96040电话查询方式

　　中国电信固话及手机用户、铁通用户，拨通96040（全省各地均可直拨，无需加区号），按1号键，根据语音提示输入10位准考证号码及4位出生年月，即可预定或查询成绩。

　　考试成绩复查

　　（一）申请复查程序

　　考生查询英语听说考试成绩后，如对本人成绩如有疑问，可在4月27日17:00前凭准考证向所在中学或当地县（区）招生办公室（考试中心）提出复查成绩的书面申请，并填写《2018年普通高考英语听说考试成绩复查申请登记表》，在学校报考的考生可由学校统一组织办理申请复查手续。

　　（二）复查结果告知

　　对复查后发现分数有误的考生，我院将对其分数进行更正，更正后的成绩由各市、县（区）招生办公室（考试中心）通知考生本人。

编辑： 柯丹洁
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