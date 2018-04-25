华南国际知识产权研究院发布第二届广东省十大涉外知识产权案例

4月25日，“第二届广东十大涉外知识产权案例发布会暨报告会”在广东外语外贸大学行政楼国际会议厅举行。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/刘红艳 郑文英）4月25日，由华南国际知识产权研究院、广东省法学会涉外法律研究服务中心、广东省律师协会知识产权专业委员会共同主办的“第二届广东十大涉外知识产权案例发布会暨报告会”在广东外语外贸大学行政楼国际会议厅举行。

广东省法学会研究部主任郑桂琼，广东省高级人民法院法官欧丽华，佛山市中级人民法院法官孙文波，广东省律师协会知识产权专业委员会秘书长吴让军，广东外语外贸大学科研处处长陈彦辉、副处长潘相宇，党委宣传部部长胡文涛，法学院院长胡充寒，法学院党委书记周秀娇等出席本次发布会。

胡充寒院长首先对案例评选活动作出简要介绍，并发布了第二届广东十大涉外知识产权案例。他表示，本次知识产权案例评选注重案件的社会影响力，重点考察案件是否涉及新的法律问题，在法律适用上有新的思考，符合知识产权司法保护的政策导向，具有较强的典型示范意义。随后佛山市中级人民法院的孙文波法官和广东外语外贸大学法学院的赵盛和博士对入选案例进行专业点评，广东省高级人民法院的欧丽华法官对经办的入选案例进行案例报告。

作为广东省知识产权局与广东外语外贸大学合作共建的省级研究机构，华南国际知识产权研究院组织开展了本次十大涉外知识产权案例的评选。本次评选活动作为2018年广东省知识产权宣传周五大新闻发布之一，案件当事人涉及土耳其、英国、美国、日本、荷兰、澳大利亚、意大利等多个国家，涉及著作权、专利权、商标权、制止不正当竞争等知识产权审判工作的核心领域。本次评选活动为深入挖掘案件的学术研究价值，充分发挥典型案例的借鉴示范作用提供了可能性。