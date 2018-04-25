“第五届全国网络媒体安徽高校行”走进安徽建筑大学

4月24日上午，第五届全国网络媒体安徽高校行活动走进安徽建筑大学。作为安徽省唯一一所以土建类学科专业为特色的多科性大学，安徽建筑大学向媒体介绍了本校的办学特色和人才培养措施。

南方网讯 4月24日上午，第五届全国网络媒体安徽高校行活动走进安徽建筑大学。作为安徽省唯一一所以土建类学科专业为特色的多科性大学，安徽建筑大学向媒体介绍了本校的办学特色和人才培养措施。

深化教育改革，培养应用型人才

黄校长向记者介绍，学校以“培养德智体美全面发展，具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质应用型人才”为目标，不断深化教育教学改革。学校健全教学管理制度，安排教改专项基金，保障教学改革。同时，安徽建筑大学深化人才培养模式改革，形成“五个引入”创新应用型人才培养机制，加强校企合作育人，加强校际合作育人。除此之外，学校还构建了“大土建”优势学科专业群，搭建“五三三”创新育人平台，引领安徽省土建类学科专业教育改革与发展，获得主管部门及省内外相关高校充分肯定。

因材施教，培养个性化发展

在采访中，记者得知，安徽建筑大学不仅重视应用型人才的培养，还注重学生的个性化发展。安徽建筑大学一贯秉承因材施教的教育理念，在共性培养的同时，高度重视学生个性发展。制定《安徽建筑大学本科生奖学金评定管理办法》，不再以学业成绩作为奖学金评定的唯一标准，鼓励并要求学生综合素质全面发展。每年表彰的单项先进个人有道德修养先进个人、学习进步先进个人、创新创业先进个人、文体活动先进个人四类，对于精神文明积极进步、创新创业活动突出、文体活动拔尖擅长的学生单独予以表彰，体现了对学生个性化发展的鼓励和重视。为促进学风建设的开展，学校组建了一支由优秀学生组成的学风宣讲团，每月在各学院轮流开展“学在安建大”主题宣讲活动，宣讲团成员中，除了学习成绩特别优异的学霸学生，还有一些是获得国内外建模竞赛奖项、安徽省青年志愿者称号、国家级大学生创新创业项目等各类荣誉的特长学生。在学生中间开展“感动建大”学生道德模范年度人物评选工作，发挥正能量个性学生的榜样示范作用。搭建心育活动载体，让品牌活动成为学生个性完善，快乐成长的沃土。开展“心灵加油站”朋辈心理辅导等活动，让学生的个性在具有吸引力和实效性的活动中得到发展。

座谈会之后，记者参观了土木院的建筑健康监测与灾害预防技术国家地方联合工程实验室，院内的领导告诉记者，这个实验室是建筑大学唯一一个国家级工程实验室，拥有先进的智能环境监测系统。