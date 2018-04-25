全面解读校外培训机构专项治理方案

校外培训现状却不容乐观，一些培训机构开展以“应试”为导向的培训，违背教育规律和青少年成长发展规律，影响了学校正常的教育教学秩序，造成学生课外负担过重，增加了家庭经济负担，社会反响强烈。

近日，省教育厅 省公安厅 省民政厅 省人力资源和社会保障厅 省工商行政管理局联合印发了《广东省教育厅 广东省公安厅 广东省民政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省工商行政管理局关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理方案的通知》，现就《广东省教育厅等五部门关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理方案》的有关情况作一个解读。

一、开展专项治理的目的和意义

近年来，校外培训机构发展迅猛，一定程度上满足了部分中小学生对学习的补充性需求。然而，校外培训现状却不容乐观，一些培训机构开展以“应试”为导向的培训，违背教育规律和青少年成长发展规律，影响了学校正常的教育教学秩序，造成学生课外负担过重，增加了家庭经济负担，社会反响强烈。

为迅速遏制当前存在的突出问题，根据《教育法》《义务教育法》《民办教育促进法》等法律规定和国家课程方案、课程标准和《教育部办公厅等四部门关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》（教基厅〔2018〕3号），省教育厅 省公安厅 省民政厅 省人力资源和社会保障厅 省工商行政管理局决定联合开展专项治理，依法维护学生权益，坚决治理违背教育教学规律和青少年成长规律的行为，推动解决中小学生过重课外负担问题，确保中小学生健康成长。

二、专项治理要解决的突出问题

专项治理聚焦八类不规范行为，办学隐患和办学内涵兼治，校外培训和校内教育教学行为兼治，通过打“组合拳”系统解决问题。可以概括为5个方面：

一是治理无资质和有安全隐患的培训机构，把确保学生安全放在首要位置。对办学场所设施设备不符合安全要求，要及时消除安全隐患，对存在重大安全隐患的校外培训机构要立即停办整改。对未取得办学许可证、也未取得营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书），但具备办理证照条件的校外培训机构，要指导其依法办理相关证照；对不符合办理证照条件的，要依法责令其停止办学并妥善安置参加培训的学生。对虽领取了营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书），但尚未取得办学许可证的校外培训机构，具备办证条件的，要指导其办证；对不具备办证条件的，要责令其在经营（业务）范围内开展业务，不得举办面向中小学生的校外培训。

二是治理数学语文等学科类超纲教超前学等“应试”培训行为，把减轻学生校外负担放在最突出位置。坚决纠正校外培训机构开展学科类培训（主要指语文、数学等）出现的“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等不良行为；校外培训机构开展学科类培训的班次、内容、招生对象、上课时间、师资情况等，在培训期间全程要向社会公布并保留资料备查。校外培训机构要保存培训过程材料（如教案、教学计划、课程表等），教育行政部门不定期进行检查；校外培训机构要把学生参加培训形成的过程材料发给家长，接受家长监督。严禁校外培训机构组织中小学生等级考试及竞赛，坚决查处将校外培训机构培训结果与中小学校招生入学挂钩(包含培训机构单独或者联合测试遴选学生、向学校输送学生测试成绩或生源个人信息) 扰乱招生秩序的行为，依法追究有关机构和有关人员责任。

三是治理学校和教师中存在的不良教育教学行为，把强化学校和教师管理提到更重要位置。坚持依法从严治教，坚决查处一些中小学校存在的“非零起点教学”行为，严厉追究有关负责人责任；坚决查处个别在职中小学校教师课上不讲课后到校外培训机构讲，并组织、推荐、诱导或逼迫学生参加校外培训机构培训等行为，一经查实，一律依法严肃处理。

四是治理教育部门教研机构与校外培训机构合作行为，加强教研机构和工作人员的管理。坚决查处教研机构个别工作人员暗中协助校外培训机构举办比赛，并开展赛前培训、赛后辅导；坚决查处教研机构个别人员在试题命题、质量检测命题中，配合校外培训机构，出超常、超纲的题目；坚决查处教研机构指引学校参加非教育行政主管部门组织的比赛、活动。

五是治理其他违法违规的行为。