“泛阅读空间”时代来临

4月23日是世界读书日，今年4月读书月期间，广州全市将组织近400场重点主题活动。

4月23日是世界读书日，今年4月读书月期间，广州全市将组织近400场重点主题活动。记者前日走访各大书店发现，书店人潮涌动，读书分享会、阅读沙龙等活动应接不暇。

“前几年大家都在讨论实体书店可能消亡，现在广州的实体书店可以说是越来越‘拥挤’了！”23日，暨南大学生活方式研究院联席院长费勇在接受南方日报记者采访时感叹。近年来，以“言几又”“西西弗”为代表的这些知名民营连锁书店纷纷进驻广州，唐宁书店新店本月底即将开业……与此同时，新开的书店要么搭载“黑科技”，要么“拼颜值”，要么融入咖啡、文创等，以复合业态走进市民身边。“我们已进入‘泛阅读空间’时代。”费勇说。

书店拼颜值

内涵更重要

在今年1月“阅读X”图书行业论坛上，新华文轩零售连锁事业部副总经理杨柳青向同行分享自己的思考：“年轻人最爱的书店到底是什么模样？首先要有颜值，”杨柳青认为，实体书店要具有符合书店品牌的文化调性，让读者感到舒适。

杨柳青的看法不无道理。近几年广州出现的最美书店、网红书店，无一例外在设计和颜值上略胜一筹。前段时间，“言几又”在广州开的第一家分店进入试营业阶段，不少年轻人到书店，目的不是“买买买”，而是去“打卡”。上海“言几又”品牌管理有限公司董事长兼CEO但捷诚恳地表示，他将“颜值”纳入到书店“设计力”的概念当中，“通过设计，让书店各个环节吸引读者。”

“颜值只是实体书店吸引人气的一个基础，内涵更重要。”费勇表示，他也观察到这种现象，多年运作唐宁书店的经验告诉他，若书店空有颜值，很可能一两年就运营不下去，“要分析大家为什么要来书店，一方面是人性中社交的需要、‘凑热闹’，另一方面是生活方式的体验、提升自己的需要。”在费勇看来，如今很多实体书店都会举办讲座、文化沙龙、读书分享等活动，有些书店把图书作为吸引顾客消费的流量入口，进行复合型经营。

无人书店开业

新理念仍待考证

今年1月初，广州第一家无人书店凡向未来书店出现在中信广场商场五楼。这间三四十平方米的书店，没有服务员，没有收款机，读者打开微信扫一扫即可进书店购书，选中图书后同样微信扫码支付，即可离开。

书店的玻璃墙上贴有明确的操作指引。三面靠墙书架上，有创新创业、经济、科学、文学类书籍，一张双人沙发可以让读者稍事休息。除了书籍，无人书店中还有一些手工艺品。

据悉，凡向未来书店由七客联创国际社区孵化，有关负责人介绍，希望通过技术的升级来提升读者的体验感和舒适感，未来可能会逐步采用人脸识别技术。书店的核心理念是“让科技照耀人文理想”。无人书店的旁边，则是咖啡店和艺廊，形成了一个共享办公、共享艺术、共享美食的新空间。

不过，业界人士认为，主打“高科技”的无人书店，其运营状况还有待时间检验。“在实体书店里，人们进行有温度的接触，这正是其不同于电商的地方之一。如果去无人书店，那为何不去网上买书？”费勇说。

新型阅读空间

感受书香型生活

今年初，由中国书刊发行业协会等发布的《2017中国城市实体书店数量排行榜TOP100》显示，广州的实体书店近年快速增长，2017年共有2441间，排在全国第四。值得注意的是，不少藏于社区的小型书吧、创意园区的书房等新型阅读空间涌现，这些书店的“主业”，并非卖书。

位于广州东方红创意园内的和田书房，经营非畅销类女性图书、咖啡简餐、花房绿植、独立设计饰品等。“从阅读出发，以此延伸至女性的生活美学，女性在这里可以聊天、烹饪、插花甚至带孩子。”该书店负责人表示，和田书房是阅读生活空间，并非传统意义上的书店。

在“世界读书日”来临之际，必胜客携手广州市图书馆、广州阅读联盟，共同打造了“广州图书馆·必胜客阅读基地”，开展美食、阅读、生活美学的品书活动，进行“好书漂流”互换。“其实开书店不赚钱，组织阅读空间也没有多少利润。但为什么这么多人加入进来？因为书可以带来无限的想象空间，能激发人无限创意。”费勇说。对于越来越多的书吧开在社区，他表示，“这是个好现象，说明爱看书的人多了。”