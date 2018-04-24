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820万高校毕业生如何选择？

2018-04-24 08:50 来源：中国新闻网
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　　又迎一年“毕业季”，820多万高校毕业生将走出校园，步入社会。在各地争相引才的“抢人大战”中，毕业生的就业创业选择会受到什么影响？对毕业生来讲，该如何选择自己生活发展的城市？

　　就业创业“礼包”！20余城掀“抢人大战”

　　高校毕业生的就业问题一直被社会所关注。今年3月，人社部印发了《关于做好2018年全国高校毕业生就业创业工作的通知》。通知要求，各地要坚定不移把政策落实作为今年高校毕业生就业创业工作的主线。将高校毕业生就业创业政策与经济政策、引才引智政策有机结合，多渠道开发适合毕业生的就业岗位。

　　除了国家层面给出的政策保障，多地掀起的“抢人大战”也给毕业生送上了一份“大礼包”。

　　满足相关要求即可落户、租房买房都有优惠、高额的就业创业补贴……南京、西安、武汉、成都、石家庄等20多个城市纷纷给出相关优惠政策，城市“抢人大战”也成为今年毕业季一道独特的风景。

　　以武汉为例，除了毕业能落户、买房租房有优惠的“标配”外，2017年10月，武汉市人社局等多部门还公布了武汉市大学毕业生在汉工作指导性最低年薪标准。其中专科生每年4万元，本科生每年5万元，硕士研究生每年6万元，博士研究生每年8万元。

　　这样的引才力度可谓效果明显。据媒体报道，官方数据显示，2017年，13.96万大学毕业生落户武汉，同比增加535%。

　　在多地掀起“抢人大战”的背景下，今年，高校毕业生该做何选择呢？

编辑： 柯丹洁
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