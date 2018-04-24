今年高考“大变脸”考生志愿怎么填

2018年起，广东省启动高考综合改革引起不少家长的关注。

2018年起，广东省启动高考综合改革引起不少家长的关注。志愿怎么报？“2018高招会佛山分会场”特邀“一鸣惊人”和“日丽”两位高考志愿资深填报专家现场面对面解读高考新政，传授高考志愿填报技巧。同时，宁波诺丁汉大学等三所省内外知名院校也在现场进行宣讲并接受咨询。

“报考主要看排位”

3所院校宣讲招考资讯

每年到了高考季，如何科学填报志愿便成了考生家庭的第一要事。为了给广大考生和家长“解惑”，助力新高考，由南方报业传媒集团主办的“2018高招会佛山分会场”正式启动。

据悉，此次邀请的两位专家均长期致力于高考志愿填报相关政策和技巧的研究，其中，“一鸣惊人”参与高考志愿填报公益服务十年，“日丽”是广东高考家长群资深嘉宾，两人均指导超过成千上万名家长考生填报志愿。

“我省实行平行志愿已第9个年头，相比之下，今年的改变比往年都来得多。”“一鸣惊人”和“日丽”提醒家长，要对提前批首次区分军检类和非军检类院校、合并本科批次、志愿数增加至15个、加设1个不服从调剂专业、体育艺术类实行平行志愿等新政内容有所了解，同时要特别注意“优先投档线”与“二次投档”。

据北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院（UIC）招生办公室行政主任阮斯介绍，UIC今年计划在广东省分两个批次招生700人，调整后的本科提前录取批次非军检院校计划招生200人，自主招生等院校综合评价拟招500人。

记者从现场了解到，2017年是宁波诺丁汉大学进入广东招生的第一年，今年志愿填报也安排在提前批。吉林大学珠海学院今年新增6个专业，包括应用统计学、机械电子工程、药物分析、金融工程、财务管理、体育教育。

“虽然政策变化了，但是高考填报志愿的主旋律还是平行志愿。”“一鸣惊人”现场通过详细案例分析，给大家解释了“平行志愿”和“分数优先”的概念。他表示，所谓“分数优先”，切实来讲就是“排位优先”，就是要根据排位来确定投档顺序位置。

三所学校招生负责人皆表示，平行志愿下建议考生选择服从调剂，能在一定程度上增加录取几率。同时，高考排位还是很有参考性的，建议家长根据孩子的排位情况对比进行志愿填报。

“填报志愿需谨慎”

专家支招如何规避风险

今年3月底，关于2018高考志愿填报新政出台，就各类型招生院校录取批次安排、志愿填报、投档录取做出了明确的规定，包括细化提前批录取设置、合并本科批次、扩大平行志愿实施范围等十大变化。

在“日丽”看来，此次改革有多项利好。一方面从考生的角度增加了考生选择机会，维护高分考生的权益，更加尊重考生的特长和兴趣，避免考生录取到不感兴趣的专业。另一方面在高校院校建设环节，也有利于淡化重本和普通本科概念，让学校重点放在学科建设上。

“当然我们同时也要清楚，如果填报不当，也容易产生风险。”“日丽”提醒，一个志愿组里填写的15所院校要合理排序，同时要正确看待高分生优先投档线。

“家长要关注优先投档线划在什么位置。”两位专家均强调，虽然优先投档线为高分生加了一条防护栏，防止高分段的考生一下子直接掉到专科批次，但不意味着保证一定录取，切忌一味冲高，且要谨慎选择专业不服从调剂。

“一味冲高容易15个志愿全部落空直接到大专，专业不服从容易导致退档。”“一鸣惊人”说。

在今年的志愿表设计上，除和往年一样每所院校可填报6个专业志愿、1个是否服从调剂选项外，还增加了1个不服从调剂专业志愿。考生将自己最不想去的专业在“不服从调剂专业”栏填上，在调剂专业录取时就不会被调剂到该专业录取。

两位专家皆认为，这一方面更加尊重了考生的特长和兴趣，但对于“不服从调剂专业”选项这一栏一定要谨慎考虑，否则可能会增加被退档的风险。