汕头大学生物医学工程系成立 今年秋季招生

4月23日，汕头大学生物医学工程系正式成立，这是汕大乃至粤东地区首个生物医学工程学科，今年秋季“生物医学工程”专业将开始招生。

4月23日，汕头大学生物医学工程系正式成立，这是汕大乃至粤东地区首个生物医学工程学科，今年秋季“生物医学工程”专业将开始招生。

汕大在李嘉诚基金会和美国密西根大学的支持下成立了生物医学工程系，培养能将工程学的知识和方法与生命科学相结合的高端优秀人才为目标。引进了密西根大学（安娜堡分校）生物工程专业完整的课程体系，并引进包括密西根大学全职教师在内的海内外优质师资力量，是国内唯一进行全英语授课的生物医学工程专业。密西根大学的生物医学工程系是美国最早也是最大最强的生物医学工程系之一，与汕大合作生物医学工程专业和学科是他们的一个重点项目。

韦钰院士致辞中表示，在汕大的建设中，医学教育改革和工程教育改革是成功范例，值得总结。医工结合是生物医学发展的重要方向，中国的生物医学工程发展始于改革开放后的80年代初，至今已走过了40多年。但是我国的医疗仪器，特别是高端的仪器70%靠进口。现在国家已明确地宣布要支持互联网医疗的发展，这是生物医学工程发展的新机遇，但也面临着很多挑战，并不是一件容易的事，需要跨领域的合作，需要企业和医院、以及高校的合作。汕头大学再次做出有益的探索，对此寄予很大的期望。

汕头大学副校长乌兰哈斯介绍：汕大在医学院、工学院和理学院有若干从事生物医学工程领域的科研和教学人员；在汕头大学地处的粤东地区，除了10多家汕大附属医院和托管医院外，还有多家医疗器械企业，其中汕头超声仪器研究所是我国最大的医用超声设备的研发和生产厂家之一。李嘉诚基金会积极支持汕头大学发展生物医学工程学科，并出资引入了国际领先的密西根大学作为合作伙伴，提供先进的课程体系和优质的师资力量，对汕头大学设立生物医学工程系起到了积极推动作用。汕头大学生物医学工程系要牢牢抓住机遇，放眼国际，助力粤东地区乃至广东及全国的创新发展。

汕头大学生物医学工程系主任方强认为汕大医工系一定要办出自己的特色，就是专业化和国际化。我们将在国内率先采用我们合作伙伴密西根大学提供的经过他们多年工程教育研究和实践的生物医学工程课程体系，并进行英语教学，同时我们将秉承汕大小而精的教育特点，结合新工科改造，注重实践体验，重点培养学生的观察分析能力、批判创新思维、工程设计和实施能力以及表达交流能力，从而补齐中国学生中普遍存在的能力短板。在科研方面，要和国内外的高校、医院和产业界形成协助合作关系，既要有适应当地产业需求的初始目的，也要有在未来引领产业发展的志向。我们的研究重点将和临床医学紧密结合，积极探索用工程的方法和途径来解决实际的临床问题，实现临床研究成果的转化。

当天下午，举行了汕头大学第一届医工创新论坛，韦钰院士进行了“人的智能发展和精神健康—生物医学工程发展的新领域”、刘玠院士作了“大数据及其应用”等专题讲座。

除了面向全校师生外，特地邀请了汕头市金山中学、澄海中学、聿怀中学、六都中学、潮阳实验中学等中学130名教师和优秀学生代表前来听讲。使更多中学生了解现代生物医学工程发展趋势，提升了汕大生物医学工程系在粤东地区乃至全省的知名度。

汕头大学党委书记校长姜虹表示，生物医学工程延续了汕头大学特色办学模式，是在之前所积累经验的基础上的全新教学模式，相信这个专业一定会越办越好。今天来很多很优秀的中学生，希望他们能够选择汕头大学，选择生物医学工程。

（来源：中国教育在线）