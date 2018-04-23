安徽大学：服务国家重大战略，推进教育对外开放

4月23日，2018年“全国网络媒体安徽高校行”的第一站来到了安徽大学。来自全国各地的20余家主流网络媒体记者与安徽大学的领导们齐聚一堂，详细了解该校近年来取得的成绩和各方面的发展。

4月23日，2018年“全国网络媒体安徽高校行”的第一站来到了安徽大学。来自全国各地的20余家主流网络媒体记者与安徽大学的领导们齐聚一堂，详细了解该校近年来取得的成绩和各方面的发展。

据介绍，近年来安徽大学（下称“”）围绕学校全面推进“双一流”建设和国际知名、国内一流高水平大学的奋斗目标，运用多种方式向世界介绍学校的对外开放工作，拓展丰富学校在人才培养国际化、师资队伍国际化建设、服务国家和地方重大战略、推进优秀传统文化“走出去”等方面的渠道和内容，有力提升了学校的教育对外开放水平，为服务国家总体外交和安徽对外开放作出了积极贡献。

推进教育人文合作，助力经贸文化交流

安大不断深化与俄语地区交流合作，深度参与新形势下的中俄人文交流。2017年6月，学校圆满完成了外交部和安徽省人民政府主办的“第四届中俄‘长江-伏尔加河’青年论坛”闭幕式以及安大分营等相关活动，受到中俄国家领导人、外交部和省政府以及中俄方参会代表的高度评价和赞扬。安大还与俄罗斯彼尔姆国立大学、巴什科尔托斯坦共和国广播电视台等17个俄语地区的高校和机构建立了友好关系，开展了长期、稳定的教学科研合作项目。设有“中俄政府互换奖学金”项目、优本项目、校级交换生项目等6个学生交换项目，组织师生赴俄罗斯参加iVolga Global青年论坛活动、夏（冬）令营活动等，促进了青年学子间的交流学习。多次承担俄罗斯高级公务员（安徽）研修班、中俄总理定期会晤的有关翻译和志愿服务等工作。

2017年，安大共建的智利圣托马斯大学孔子学院成立十周年，智利总统巴切莱特和前总统弗雷、国家汉办副主任静炜等参加庆典活动并致辞。2015年，学校承办国家留学基金管理委员会“拉美地区国际人才培养研讨会”，研讨加大向拉美选派留学人员力度，促进和加快对拉美地区问题研究及相关外语高层次人才的培养，推动我国高校与拉美地区高校的教育合作与人员交流。2017年学校拉美研究所举办“中拉关系暨安徽—拉美经贸合作高端论坛”，以全球化、反全球化与全球化新路径、中拉关系等为主题进行了学术探讨，安徽涉拉企业分享了合作经验。此外，安大与江淮汽车集团建立战略合作关系，充分发挥学校人才和学科优势，利用友好学校、孔子学院等海外资源，支持企业走出去发展。

加强智库建设，服务地方及区域发展

记者了解到，安大与省外办共建安徽大学国别和区域研究院，加强国别和区域研究。研究院下设俄罗斯研究中心、拉美研究所、欧盟研究中心、西亚北非研究中心，正在积极筹建白俄罗斯研究中心和阿塞拜疆研究中心。其中“拉丁美洲研究所”由苏里南共和国和安徽大学合作共建，是国内高校首个与国外政府合作共建的拉美研究机构。研究院成立以来，已承担省外办、商务厅、科技厅、安全厅等部门委托研究课题多项。2017年， “安徽大学拉丁美洲研究所”和“安徽大学欧盟研究中心”入选教育部国际合作与交流司批准备案名单，安徽大学国别和区域研究院入选中国大学智库百强。

加强汉语推广，推动传统文化走出去

安大在海外建有智利圣托马斯大学孔子学院、乌克兰哈尔科夫国立大学孔子学院、阿塞拜疆巴库大学国立孔子学院3个孔子学院，设立下属孔子课堂1个，孔子学院汉语教学点45个。分别与波兰、俄罗斯、法国、韩国、墨西哥、日本的友好学校设立7所“中国中心”。其中智利圣托马斯大学孔子学院2009年、2010年、2013年、2017年四次荣获“全球先进孔子学院”、2015年荣获“全球示范孔子学院”称号。

依托我国三大区域文化之一的“徽文化”，结合安大特色，连续举办“徽韵·中国美”国际夏令营、安徽大学“一带一路”青年大学生国际夏令营、“徽文化”海外巡演等活动，吸引了来自阿塞拜疆、乌克兰、俄罗斯、智利、日本、波兰、法国和墨西哥等国家师生参加中国哲学、茶艺、饮食、科技等课程，赴黄山地区体验徽文化，感受中国美。

推进师生对外交流，提升学校国际化办学水平

安大继续加强学校与国（境）外知名大学建立友好关系，友好学校达130余所。与英国曼彻斯特大学、美国科罗拉多州州立大学等国（境）外高水平大学建立了长期、稳定的教学科研合作关系。

进一步扩大学生国际交流项目规模，提升层次。与俄罗斯彼尔姆国立大学等学校建立各类学生海外交流学习项目60余个，选送学生赴美国、英国、俄罗斯等国家和地区的大学参加夏令营、研修营、交流交换学习等。