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2018年“全国主流网络媒体安徽高校行”正式启动

2018-04-23 22:12 来源：南方网
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4月23日，由安徽新媒体集团主办的第五届“全国主流网络媒体安徽高校行”在安徽大学启动。

活动旨在挖掘安徽高等教育的文化内涵，展示安徽高等学校的崭新面貌。安徽省教育厅、安徽大学、安徽建筑大学、安徽三联学院、安徽警官职业学院、合肥职业技术学院、安徽新媒体集团等有关领导出席启动仪式。

随着近年来在教育上的投入和倾注，安徽省的高等教育事业可谓是兼容并蓄、博采众长。安徽大学、安徽建筑大学等一批主流高校享誉国内外，安徽三联学院等一批民办本科院校声名鹊起，安徽警官职业学院、合肥职业技术学院等高职院校异军突起。中小学基础教育的雄厚底蕴，大学教育的历久弥新，使安徽的高等教育拥有得天独厚的优势。

在为期3天的采访中，全国主流网络媒体采访团将分别走安徽大学、安徽建筑大学、安徽三联学院、安徽警官职业学院、合肥职业技术学院，聚焦各高校在立德树人、高水平大学建设、主动融入国家战略、服务地方经济社会发展、人才培养等方面的成果，通过实地探访深入挖掘安徽高等教育改革实践的新亮点，凝聚全国网媒力量展现安徽高校教育成就。

参与本次“高校行”采访活动的媒体有新华网、中新社、中国网、中国青年网、重庆华龙网、四川新闻网、云南网、广东南方网、福建东南网、广西新闻网、山西新闻网、湖北荆楚网、中国江西网、山东大众网、浙江在线、每日甘肃新闻网、中安在线等20余家主流网络媒体。安徽日报、新安晚报、安徽商报、安徽法制报等省内新闻媒体也将全程参与报道。

启动仪式上，安徽新媒体集团副总经理周林立，安徽大学副校长薛照明分别致辞，表达了对此次网络媒体高校行的祝愿和期待。薛校长表示，安徽大学将继续做好省属高校的排头兵和领头雁，充分借助网络媒体平台，加大开放办学力度，拓展学生的国际视野和国际交往能力。

自2014年至今，“全国主流网络媒体安徽高校行活动”已成功举办了四届。在前四届的活动中，来自全国各地的20余家主流网络媒体先后走访了中国科技大学、合肥工业大学、安徽大学、安徽农业大学、安徽建筑大学、池州学院、巢湖学院、安徽警官职业学院、合肥职业技术学院等十余所在安徽的高等学府。活动中，来自全国的网络媒体记者，将与高校领导、专家开展座谈，实地参观采访等内容，通过全媒体的报道形式，让更多的网民朋友了解了独具特色的安徽高校风采。

在往届活动中，参加的各家媒体积极发稿，同步聚焦，同频共振，发布了一大批有深度有影响力的鲜活的报道，创造了安徽高校在全国网络媒体上新闻发布创纪录的时刻，在互联网上形成宣传合力。

编辑： 唐巧燕
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