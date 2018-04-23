视野第二届全国中学生作文大赛今日启动

“视野第二届全国中学生作文大赛”启动仪式暨新闻发布会于2018年4月23日世界读书日当天，在广州举行。

南方网讯 “视野第二届全国中学生作文大赛”启动仪式暨新闻发布会于2018年4月23日世界读书日当天，在广州举行。《视野》杂志编委会主任、原兰州大学党委副书记、副校长李恒滨，兰州大学管理学院名誉院长、教授、《视野》杂志总编包国宪，兰州大学文学院教授古世仓，知名作家、西北师范大学传媒学院院长徐兆寿等嘉宾，新华社、人民日报、中新社等30多家全国及省市新闻媒体，学生代表近三百人参加了启动仪式。

此次大赛特别邀请中国作协副主席、茅盾文学奖获得者张炜担任大赛评奖委员会名誉主任，复旦大学中文系主任陈引驰教授担任评委会主任，华东师范大学中文系主任朱国华先生、鲁迅文学院常务副院长邱华栋先生、兰州大学文学院教授古世仓先生、西北师范大学传媒学院院长徐兆寿先生担任评委会副主任，并广泛邀请媒体专家、中学教师等组成评委会，确保大赛评奖权威公正。

在去年“视野首届全国中学生作文大赛”中，广东省内多所中学学生积极投稿，参与人数近1200人次，取得了不俗的成绩。大赛结束后，取得了良好的社会影响。在教师，学生和家长中引发了广泛的讨论，并对学生写作水平的提高产生了积极的影响。在去年的基础上，本届作文大赛，将覆盖面更广，以培养中学生创造思维，发散性思维，鼓励教育多元化发展为首要目标。

本次大赛是由《视野》杂志主办，由甘肃银行、SEMIR森马快时尚服饰、三全食品股份有限公司全程鼎力支持的面向全国中学生公开征集优秀作文的一次公益性比赛。本届大赛启动仪式暨新闻发布会在兰州、西安、上海、广州、成都五地同时启动。届时国内近千所中学的写作爱好者都将参与其中，全面展示当代中学生对世界的认识以及对生活的感悟。大赛征稿日期为2018年4月23日—10月18日，投稿可通过电子信箱或邮寄两种方式，于2018年11月18日颁奖。

本次大赛设立特等奖1名，奖金10万元并颁发获奖证书；一等奖10名，每人奖金1万元并颁发获奖证书；二等奖30名，每人奖金3000元并颁发获奖证书； 三等奖200名，每人获价值192元全年《视野》一套及大赛原创优秀作文专刊一册并颁发获奖证书；纪念奖，凡投稿参赛者均可申领大赛原创优秀作文专刊一册。优秀组织奖若干名，优秀辅导老师若干名。以上奖金均为税前奖金。

《视野》杂志举办此次作文大赛，既展现了甘肃期刊的文化风采，同时也是甘肃文化产业发展的一个新亮点。