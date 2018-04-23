240万教材费被盗牵出网络赌博大案

今年1月，泰安市宁阳县某中学发现，学生通过第三方支付平台转账方式交纳的教材费共计240万元全部被人转走，遂报案。

近日，山东省泰安市警方组织近百名警力赴湖南、湖北等地，打掉一特大非法利用信息网络不法团伙，抓获团伙成员43人。

今年1月，泰安市宁阳县某中学发现，学生通过第三方支付平台转账方式交纳的教材费共计240万元全部被人转走，遂报案。

泰安警方发现，这并不是一起简单的网络电信诈骗案件。不法分子通过“黑客”技术窃取了该中学的第三方平台账户后，转卖给以余某为首的非法博彩网站赌博团伙，后者经营着两个网络博彩公司，将该账户用做洗钱账户。

“净网2018”专项行动开展以来，在山东省公安厅网安总队的统一部署下，经过近两个月缜密侦查，近日，泰安警方打掉了这一特大非法利用信息网络团伙。初步审讯发现，这个非法赌博团伙至少拥有注册会员3500人，涉案金额至少在1000万元以上。

戏剧性的是，该中学第三方支付平台账户设定有自动转账功能，当晚零时就会自动将当天所收教材费转到主管部门的指定账户，由于赌博团伙事先不知情，曾有48万元赌资被自动转走。

百万教材费不翼而飞

1月11日，宁阳县公安局接某中学工作人员报案称，该学校第三方支付平台学生交纳的240余万元教材费被盗。

报警人称，1月10日，发现学校正常使用的第三方支付平台因为密码错误无法登录，这引起了他们的警觉。随后，他们立即与第三方支付平台联系，解决了登录问题。但登录该账户后，发现自2017年12月28日以来，学生通过第三方支付平台转账的方式交纳的教材费全部被人转走。

让民警大惑不解的是，从2017年12月28日到2018年1月11日长达半个月的时间，学校财务人员却对资金被盗毫无察觉？

经深入调查得知，学校的第三方支付平台是学生交纳教材费的账户，设定有自动转账功能，当学生家长交纳教材费后，当晚零时就会自动转到主管部门的指定账户，他们每天只是核对学生的交费情况，第二天账户是没有余额的。所以，不法分子利用了这个转账的时间差，提前把余额转走。

这起案件引起了泰安市公安局的高度重视，该局立即成立专案组，组织刑警、网安、经侦等部门警种依托“网警+X一体化”作战模式，开展数据侦查工作。

经分析，中学资金账户在2017年10月20日被盗，10月24日被修改绑定手机号码，之后，该账户内有多笔资金转账流转记录，民警怀疑该账户被用作洗钱账户。

这给办案民警出了个难题，被盗账户的资金分流用的都是第三方支付平台，所有的一切都是虚拟身份，要想查出幕后黑手的真实身份，就要逐个揭开他的层层面纱。