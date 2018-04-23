世界读书日来了：推广阅读应如何令书香深入人心？

4月23日是一年一度的“世界读书日”，国内多地都会举办一些与阅读相关的活动。那么，这些活动对推广阅读有多大作用？怎样才是推广阅读的有效方法？

4月23日是一年一度的“世界读书日”，国内多地都会举办一些与阅读相关的活动。那么，这些活动对推广阅读有多大作用？怎样才是推广阅读的有效方法？

对于“世界读书日”，很多爱书人都不会陌生。它的全称为“世界图书与版权日”，最初的创意来自国际出版商协会。公开资料显示，1995年，国际出版商协会提出“世界图书日”的设想，并由西班牙政府将方案提交联合国教科文组织。最终，联合国教科文组织宣布4月23日为“世界读书日”，致力于向全世界推广阅读、出版和对知识产权的保护。

据说，“世界读书日”的设立，还与西班牙加泰罗尼亚地区的一个传说有关：一位公主被恶龙困在深山，勇士乔治只身打败恶龙，解救了公主；公主回赠给乔治的礼物是一本书。从此书成为胆识和力量的象征，4月23日成为“圣乔治节”，这个地区的人们有赠送玫瑰和图书给亲友的习俗。

实际上，4月23日是西班牙文豪塞万提斯的忌日，也是莎士比亚出生和去世的纪念日；除此之外，它还是美国作家纳博科夫、法国作家莫里斯·德鲁昂、冰岛诺贝尔文学奖得主拉克斯内斯等多位文学家的生日。

“世界读书日的主旨宣言提到，希望散居在全球各地的人们，无论你是年老还是年轻，无论你是贫穷还是富有……都能尊重和感谢为人类文明作出巨大贡献的文学、文化、科学思想大师们，都能保护知识产权。”在韬奋基金会理事长聂震宁看来，它的设立，就是希望通过举办各类活动让大家能多读书，“其核心宣言就是都能享受阅读的乐趣”。