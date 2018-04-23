“5473”高考志愿填报口诀，你还不知道？

“多讲一会儿，时间不是问题！我们不知道怎么查……”22日上午，佛山首场“2018年广东高考招生咨询会”（以下简称“2018高招会”）现场，400多名家长纷纷站起来，一边拍照，一边向台上的发言专家一鸣惊人“喊话”。距离2018年高考季仅有1个多月，如何科学填报志愿成了考生家庭的第一要事。
一鸣惊人是2018高招会特邀高考志愿资深填报专家，参与高考志愿填报公益服务十年，指导超过数万名家长考生填报志愿。现场，“一鸣惊人”解答2018高考新政策，面对面教授高考志愿填报技巧。归纳起来就是“5473”，了解一下？
五大政策变化与你息息相关
“我省从2010年开始实行平行志愿，现已第9个年头，相比之下，今年的改变比往年来得多。”一鸣惊人通过长期对高考志愿填报相关政策进行研究，为家长们归纳了今年高考改革政策与家长息息相关的新变化：
•提前批单独列出空军招飞的院校
•提前批分军检类和非军检类，非军检类实行平行志愿
•增加了教师专项与卫生专项
•普通本科类院校不分批次招生，志愿数增加至15个并设立高分优先投档线，并且进行2次投档
•增加一个不服从志愿填写
“虽然政策变化了，但是高考填报志愿的主旋律还是平行志愿。”一鸣惊人说。
四大关键词需要了解
现场，一鸣惊人通过详细案例分析，给大家解释了什么是“平行志愿”，什么叫“分数优先”。他表示，所谓“分数优先”，切实来讲就是“排位优先”，就是要根据排位来确定投档顺序位置。
“你的分数越高，你的投档顺序就越前。比如你是状元你就是第一个投档，一定是你的投档工作全部完成后才轮到第二名，如果你是排省1000名，也是如此，所以不存在排名比你低的人用A志愿超越你的BC志愿。”一鸣惊人说。
对于填报志愿的关键词，一鸣惊人也进行现场支招：
•退档：
成功投档但因某种原因而被学校退回（不服从专业调剂或身体原因），不可继续检索同组后面的志愿（只能到下一次投档）。
•投挡失败：
分数够不到所填报的志愿学校，可继续检索后面的志愿，退档和投档失败的区别就在于是否能继续检索后面的志愿。
•征集志愿：
未完成招生计划的学校补录（志愿系统重新开放供够资格的考生填报）。
•专业级差：
是指录取非第一专业志愿考生时的分数差额。比如，某一学校规定专业级差为2.1.1.1分，学校在分配专业时，将第二专业志愿的考生成绩减去2分后，和第一专业志愿的考生一起排序确定专业。如果是第三专业志愿考的将会再减1分，如此类推。
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