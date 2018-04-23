“5473”高考志愿填报口诀，你还不知道？

由南方报业传媒集团主办，南方网、南方日报佛山记者站承办的广东高考招生咨询会至今已连续举办四年。

“多讲一会儿，时间不是问题！我们不知道怎么查……”22日上午，佛山首场“2018年广东高考招生咨询会”（以下简称“2018高招会”）现场，400多名家长纷纷站起来，一边拍照，一边向台上的发言专家一鸣惊人“喊话”。距离2018年高考季仅有1个多月，如何科学填报志愿成了考生家庭的第一要事。

一鸣惊人是2018高招会特邀高考志愿资深填报专家，参与高考志愿填报公益服务十年，指导超过数万名家长考生填报志愿。现场，“一鸣惊人”解答2018高考新政策，面对面教授高考志愿填报技巧。归纳起来就是“5473”，了解一下？

五大政策变化与你息息相关

“我省从2010年开始实行平行志愿，现已第9个年头，相比之下，今年的改变比往年来得多。”一鸣惊人通过长期对高考志愿填报相关政策进行研究，为家长们归纳了今年高考改革政策与家长息息相关的新变化：

•提前批单独列出空军招飞的院校

•提前批分军检类和非军检类，非军检类实行平行志愿

•增加了教师专项与卫生专项

•普通本科类院校不分批次招生，志愿数增加至15个并设立高分优先投档线，并且进行2次投档

•增加一个不服从志愿填写

“虽然政策变化了，但是高考填报志愿的主旋律还是平行志愿。”一鸣惊人说。

四大关键词需要了解

现场，一鸣惊人通过详细案例分析，给大家解释了什么是“平行志愿”，什么叫“分数优先”。他表示，所谓“分数优先”，切实来讲就是“排位优先”，就是要根据排位来确定投档顺序位置。

“你的分数越高，你的投档顺序就越前。比如你是状元你就是第一个投档，一定是你的投档工作全部完成后才轮到第二名，如果你是排省1000名，也是如此，所以不存在排名比你低的人用A志愿超越你的BC志愿。”一鸣惊人说。

对于填报志愿的关键词，一鸣惊人也进行现场支招：

•退档：

成功投档但因某种原因而被学校退回（不服从专业调剂或身体原因），不可继续检索同组后面的志愿（只能到下一次投档）。

•投挡失败：

分数够不到所填报的志愿学校，可继续检索后面的志愿，退档和投档失败的区别就在于是否能继续检索后面的志愿。

•征集志愿：

未完成招生计划的学校补录（志愿系统重新开放供够资格的考生填报）。

•专业级差：

是指录取非第一专业志愿考生时的分数差额。比如，某一学校规定专业级差为2.1.1.1分，学校在分配专业时，将第二专业志愿的考生成绩减去2分后，和第一专业志愿的考生一起排序确定专业。如果是第三专业志愿考的将会再减1分，如此类推。