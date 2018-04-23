广东26.7万名建档立卡学生获资助

2017年，省政府将“建档立卡贫困户子女每人每学年生活费补助标准提高”列为民生实事。

2017年，省政府将“建档立卡贫困户子女每人每学年生活费补助标准提高”列为民生实事。同年，全省建档立卡学生2016-2017学年免学费和生活费补助26.7万人，补助金额9.83亿元。广东省教育厅通过精准制定政策，构建全方位教育精准扶贫工程，成效明显。

一、精准制定政策，构建全方位教育精准扶贫工程

（一）制定教育精准扶贫方案，精准资助建档立卡学生。

按照省委省政府的部署，省教育厅出台《关于推进教育精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案》，加大对贫困家庭的教育资助，在落实现有各教育阶段家庭经济困难学生资助政策的基础上，从2016年秋季学期起，精准资助建档立卡贫困户子女，对广东户籍就读义务教育阶段、高中阶段（含中职）、高等教育专科阶段全日制在校建档立卡家庭经济困难学生实施免学杂费和生活费补助。

一是对就读义务教育阶段的建档立卡贫困户学生给予生活费补助，补助标准提到至3000元；

二是对就读普通高中和中等职业学校的建档立卡贫困户学生补助生活费，在原有每生每学年2000元国家助学金的基础上，再给予每生每学年3000元生活费补助；

三是对就读全日制专科教育建档立卡贫困户学生免学费并给予生活费补助，按照每生每学年5000元补助学校，在原有每生每学年3000元国家助学金的基础上，再给予每生每学年7000元生活费补助。补助资金由省财政、对口帮扶市财政、贫困人口属地财政共同分担。

（二）加强部门协调，分工协作共同做好精准资助。

■省教育厅会同财政厅、民政厅、扶贫办和残联等部门共同研究建档立卡学生补助实施细则，包括对象确定、数据来源、信息核对、补助标准、发放安排、工作程序等。

■联合印发《关于做好我省建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作的通知》，明确各教育阶段建档立卡贫困户子女免学杂费和生活费补助政策对象与标准，省财政资金补助方式、资金分担比例和资金拨付程序，各部门、学校职责及协调机制，共同做好信息采集比对审核，确保补助资金落实到位。

■建立了建档立卡学生补助信息交换制度。要求各地各学校及时审核、足额发放符合条件的建档立卡学生补助，在保护信息安全和学生隐私的前提下，密切配合、互相协作，共同做好建档立卡学生补助信息交换传递工作。

（三）制定家庭经济困难学生认定办法，提高资助对象认定精准度。

■为科学配置学生资助资源，精准认定资助对象，省教育厅以民政、扶贫、残联等部门的认定为基础，研究借鉴省内外和有关学校成熟经验，联合省民政厅和省财政厅印发《广东省家庭经济困难学生认定工作指导意见》，首次以规范性文件方式明确家庭经济困难学生认定总则、认定机构和职责、认定依据和等级、认定程序、相关主体职责等内容。

■开发“广东省家庭经济困难学生认定系统”，实现系统评定，客观、量化、统一规范家庭经济困难学生认定工作。