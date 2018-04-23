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浙大首开龙舟课 同学们最期待的居然是“翻船”

2018-04-23 08:52 来源：钱江晚报
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　　本学期，浙大首次将龙舟课作为一种现代竞技体育项目，纳入到学校体育课选课系统。

　　在浙大紫金港校区的启真湖里，六条龙舟在码头边错落地排开，晃晃悠悠的，龙舟上的同学们时不时瞥眼看看队友，努力和大家保持统一的划桨角度和节奏，维持平衡。

　　“稳住！”龙舟教练许亚萍站在码头边观察训练情况，并不时地指出同学们动作上的问题。许亚萍是皮划艇世界冠军，4年前来到浙大当皮划艇教练。这学期，许亚萍又开了龙舟课，让浙大水上运动又新添了一个项目。“水上运动是相通的，我教龙舟课不是问题。”许亚萍说。除她之外，浙大还另外聘请了专业的龙舟老师。

　　“很多人有个误区，以为赛龙舟就是为了观赏，或是为了纪念屈原，但实际上，龙舟已经变成一种现代竞技体育项目，不仅在国内，像英美等国家也常举办龙舟赛。”许亚萍说。

　　在浙江，把龙舟设为通识选修课的高校，浙大是唯一一所，即便放眼全国，面向全校同学开放的龙舟课程也十分少见。

　　龙舟课的上课地点主要在浙大校园里的启真湖——在码头上学习完技术要领后，每位同学都要登上龙舟，到水里练习划桨。

　　“虽然我们在岸上练了很多次，但一下水，就慌张得完全不记得动作，因为太害怕船翻了，桨都是乱划的，”食品科学与工程专业大二的陈一诺说起初次下水的场景，“但几分钟之后，就慢慢能感觉到舟的节奏了，动作也稳了许多。”

　　龙舟是浙大最热门的体育课之一，共有600多位同学报名，因为太受学生们欢迎，授课规模由每班30人扩增到60人，共有3个班，男女生的比例约为2：1。

　　由于初开龙舟课，目前还只设了初级班，主要针对无基础同学普及龙舟文化和基本技能。学期结束的考核方式也已初步定下，将会让各组划着龙舟，在启真湖上来一次实战，“速度、技能、配合都是考核的指标之一。”许亚萍说，“龙舟作为一种竞技体育，像跑步一样，速度是最重要的。”

　　对于水上运动初学者来说，最发怵的当属翻船落水了。“我们会安排‘翻船训练’。”许亚萍说，“在同学们正式训练之前，就得让他们克服掉落水的恐惧。”所谓“翻船训练”，就是在老师和助教的指导下，让同学模拟翻船的场景，并反复练习应对措施，例如如何最快地把翻掉的船翻回来，如何迅速倒出船内的积水等。对此，电子科学与技术专业大一的毛云鹏同学称自己最期待这堂课，“去年看到选修皮划艇的同学，一个个像下饺子似往水里跳，当时就觉得很有意思，很想玩一玩。”

　　“上龙舟课就像小学生春游一样，玩着玩着就学会了。”像毛云鹏所说的，“有意思”是同学们对龙舟课最普遍的评价。

编辑： 柯丹洁
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