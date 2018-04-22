广州整治校外培训机构 禁止超纲教学等行为

日前，广州市教育局等联合印发了《广州市切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理工作的实施方案》，坚决纠正校外培训机构开展学科类培训出现的“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等不良行为；严禁校外培训机构组织中小学生等级考试及竞赛等。

日前，广州市教育局等联合印发了《广州市切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理工作的实施方案》，坚决纠正校外培训机构开展学科类培训出现的“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等不良行为；严禁校外培训机构组织中小学生等级考试及竞赛等。

专项治理工作聚焦8个方面，除了场地安全隐患、无照无证、有照无照经营等常规检查外，还要求校外培训机构全程向社会公开所开展学科类培训（主要指语文、数学）的班次、内容、招生对象、上课时间、师资情况等，并保存培训过程材料，接受家长监督。整治重点查处中小学校招生入学与校外培训机构培训结果挂钩（包含培训机构单独或者联合测试遴选学生、向学校输送学生测试成绩或生源个人信息）的行为，并依法追究有关学校、培训机构和相关人员责任。一些公办、民办中小学校“非零起点教学”，教师课上不讲课后到校外培训机构讲，并组织、推荐、诱导或逼迫学生参加校外培训机构培训等行为，一经查实，依法依规严肃处理。此外，还将坚决查处市、区教育行政部门教研机构个别工作人员暗中协助校外培训机构举办比赛，在试题命题、质量检测命题中，配合校外培训机构出超常、超纲的题目等行为。接下来，广州将从5个方面推进长效机制建设：构建完善的制度体系，健全各部门联合的监管机制，建立信用信息公开机制，提高学校办学水平与质量，积极推动校内课后托管服务工作。