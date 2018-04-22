“初二现象”令家长苦恼 专家：要用平等思维沟通

这几天，我们也和家长们一起探讨了孩子为何进入初二经常出现多种问题。老师们建议，初一新生从跨入中学大门开始，就要有长远的计划，而家长也要跟着孩子一起“升级”，冷静应对“初二现象”。

学会平等沟通，“初二现象”不难应对

资深老师说，家长应该以自身行为给孩子做一个好榜样

“初一不分上下，初二两极分化，初三天上地下。”这句话在中学阶段流传甚广。不少家长抱怨，自己的孩子在初二之后真的好像变了一个人。

这几天，我们也和家长们一起探讨了孩子为何进入初二经常出现多种问题。老师们建议，初一新生从跨入中学大门开始，就要有长远的计划，而家长也要跟着孩子一起“升级”，冷静应对“初二现象”。

家长很苦恼

孩子变叛逆，爱说“别管我”

家长罗女士说，儿子本来很听话，但读初二之后，俨然变了一个人。爸爸妈妈跟他说几句话，他都要顶嘴，有时干脆不理睬。

之前，儿子期中考试成绩有进步，罗女士本想借机跟孩子好好沟通一下，没想到孩子的反应让人无语——“这有什么好高兴的，就这么回事。”

家长林先生说，“自从升入初二，孩子回家后的大部分时间都花在做作业上，和我们的交流少了很多。孩子喜欢打篮球，周末经常和同学约好出去运动，与我们相处的时间更少了，交流主要在饭桌上。不了解他现在想些什么，我们提出的意见也基本无用。他经常和我们说的就是‘你们不懂’‘别管我’。”

采访中，重庆晨报记者发现，很多初中生家长都面临着孩子叛逆的挑战，而这个时期大多集中在初二。

宋女士的女儿今年读初二，最近她发现女儿突然变了。女儿以前是一个很乖的孩子，不怎么爱打扮自己，但是现在突然间开始打扮起来，还频繁地要求宋女士给她买衣服。而且女儿的手机里还有和陌生人聊天的记录，宋女士询问对方是谁，女儿也不愿意告诉她。