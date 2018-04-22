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又到公务员考试季 这些纪律“高压线”不能碰！

2018-04-22 06:53 来源：中国新闻网
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　　21日，全国超过20个省份将举行2018年公务员招录笔试。考试前夕，多省份部署和强调要严格考试纪律，确保考试安全。公务员考试中有哪些纪律“高压线”？考生在考试过程中的违纪行为将受到什么惩戒？

　　手机等电子设备禁用！

　　——违者取消考试资格 诚信档案记录5年

　　今年，多省份在组织本次公务员招录考试之前，都向考生发布了有关笔试纪律的特别提示。在考试纪律方面，多地均提到，考试时严禁将各种电子、通信、计算、存储或其它设备带至座位。

　　例如，今年公务员招录笔试前夕，内蒙古自治区人事考试中心就发布提示信息，这其中就特别强调，考生进入考场时，请自备手提袋，将随身携带的手机(手机须关机并取消闹铃设置)、钥匙、电子设备等与考试无关的物品放入袋内，并放在考场内指定位置。严禁将各种电子、通信、计算、存储或与考试无关设备带至座位，否则按违纪处理。

　　2016年10月，人社部发布的《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》开始实施。根据这一办法，公务员开始中，使用禁止自带的通讯设备或者具有计算、存储功能电子设备的，将被取消本次考试资格的处理，并记入公务员考试录用诚信档案库，记录期限为五年。

编辑： 唐巧燕
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