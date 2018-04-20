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洋学生在华学中医：针灸推拿样样“拿手”

2018-04-20 08:42 来源：人民日报海外版 郑 昕
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　　在得知给自己做推拿的康复师是外国人时，结束杨凌马拉松5公里迷你跑的朱敏直呼“太厉害了”。“我一直背对着他们，想不到外国人做推拿竟然也可以这么专业。这是中国文化传播的一个成果吧。”朱敏说。

　　外国人在中国的马拉松赛上摘金夺银已是常事，但在今年杨凌农科城国际马拉松上，有十多名外国留学生加入赛后恢复的服务团队，与中国同学一起，运用推拿、针灸、拔罐等中医技法，帮助参赛者们在一上午的奔跑后“满血复活”。

　　在去年的比赛上，50多名陕西中医药大学的师生为选手做赛后的康复推拿，获得了中外选手和主办方的点赞。在今年学校派出的200余名师生中，最特殊的要数这些洋面孔了。

　　为朱敏按摩肩颈的，是就读于陕西中医药大学针灸推拿学院的哈萨克斯坦小伙儿爱弟。来中国5年，爱弟不仅学会了汉语，针灸推拿也很在行。“我觉得中医疗效很好。有时候家人亲戚生了病，用西医治不了，但找中医就很管用，所以我从小就对中医感兴趣。但我家乡的中医诊所很少。”

　　与爱弟配合默契的马文轩同样来自哈萨克斯坦。他的父母以前就接触过中医，并鼓励他来中国学习，学成后服务哈萨克斯坦人。“我18岁高中毕业后就来到陕西，先学习了两年汉语，又来到中医药大学进修针灸推拿，以后我还想考研继续学习中医。”

　　马文轩认为，西医和中医还是有很大的不同，中医注重对整体、根源的治疗，因而希望能在学校学到更多的中医知识，多治疗病人，为以后工作积累经验。

　　马文轩提到的中医在运动康复上的功效，也得到了不少跑者的认可。朱敏表示，以往跑马之后一般只能靠自己拉伸，杨凌马拉松上接受专业推拿，效果确实不一样。“刚跑完步我的腰和小腿都很酸痛，现在已经缓解很多了。”

　　记者赛后在终点处的恢复区看到，300多平方米区域里的近百个瑜伽垫上，躺满了正在接受中医理疗的跑者们。志愿服务的师生们则是两人一组，有条不紊地为选手按腰捶腿、拔罐针灸。

　　陕西中医药大学附属医院针灸推拿科主任王卫刚说：“很多人在赛后采取冰敷缓解运动损伤，但我们临床工作发现，并不是每位运动员都适合冰敷，反而可能引起肿胀、发热等不适。但采用肌肉推拿达到疏通经络、推行气血等功效，更有助于运动员在赛后恢复状态。”

　　“中医作为中华文化传播的有效载体，正在吸引越来越多外国学生前来了解学习。我们也希望这些年轻人通过参与杨凌马拉松这样的服务活动，一方面提高自己的水平，一方面多和中国人交流，今后能把中医的理论和治疗手段带到更多地方，为全世界的人们送去健康，展现中医在运动康复等领域的独特功效。”陕西中医药大学党委副书记于远望表示。

 

编辑： 唐巧燕
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