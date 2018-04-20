活到老学到老 “励志爷爷”78岁上大学

近日，一则《邢台78岁农民读大学》的消息爆红网络，网友纷纷点赞，称任民昌老人为“励志爷爷”。这么大的年纪不在家安享晚年，为什么还来上大学？任民昌告诉记者：“岁数大了，就更不能虚度时日。学以致用，为街坊四邻家的畜牧养殖多作贡献。”

近日，一则《邢台78岁农民读大学》的消息爆红网络，网友纷纷点赞，称任民昌老人为“励志爷爷”。这么大的年纪不在家安享晚年，为什么还来上大学？任民昌告诉记者：“岁数大了，就更不能虚度时日。学以致用，为街坊四邻家的畜牧养殖多作贡献。”

4月17日，中国农业大学邢台现代职业学校教学点教师刁伟为任民昌完善了入学资料，并手把手教他网络远程课程学习方法。两个小时过去了，从网络零基础到逐渐入门，任民昌说：“哎呀！我这才算正式踏入大学的门槛！”

任民昌是河北省邢台市邢家湾镇穆口村村民。上世纪60年代，他开始接触畜牧养殖，并对畜禽疾病防治产生了浓厚兴趣。为了丰富理论知识，任民昌经常到各大书店买书，收入除了照顾家用，其余很大部分都用在买书上。

《兽医内科学》《乡村兽医培训》……任民昌的书架上摆满了这些专业书籍，书上密密麻麻记满了他的读书笔记。除了自学，他还跟有经验的前辈学，谁家的牛、羊、猪等有了什么毛病，都愿意找任民昌开个药方治一治，百姓交口称赞。

王志通是任民昌唯一的学徒，他对记者说：“任师父在多年实践的基础上，研制了禽畜防病治病的一些药方，帮助了众多乡邻。”

虽然只有小学文化，但任民昌始终勤奋好学。通过多年的努力自学，他撰写了《养殖效方集锦》和《绿色环保高效养殖》两本农业科技图书，书中收录了他的许多创新经验。

在任民昌的影响下，他的孙女顺利考上了中国农业大学。“有时阅读孩子带回来的教材，越学习越发现自己的差距和不足。”任民昌渐渐萌生了重新上学的念头。

前段时间，任民昌来到邢台现代职业学校申请报名入学。“考虑到老人的年龄因素，我们刚开始都劝他慎重考虑，但老人的求学欲望非常强，我们都很感动。”该校校长关林柏说，教学点里绝大多数学员都是40岁以下的，任民昌老人如此高龄还求学向上，正是大家学习的榜样。

根据课程安排，任民昌需要学习两年半，考试合格后才能取得大专学历。“现在脑子不好使，确实容易忘事儿，但啥事儿都挡不住努力。”任民昌相信自己一定能够完成学业，学以致用，“我要做一个新时代的奋斗者，两年半以后，我还要专升本呢！”