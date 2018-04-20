南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

活到老学到老 “励志爷爷”78岁上大学

2018-04-20 08:42 来源：中国教育报
字号减小 字号增大

　　近日，一则《邢台78岁农民读大学》的消息爆红网络，网友纷纷点赞，称任民昌老人为“励志爷爷”。这么大的年纪不在家安享晚年，为什么还来上大学？任民昌告诉记者：“岁数大了，就更不能虚度时日。学以致用，为街坊四邻家的畜牧养殖多作贡献。”

　　4月17日，中国农业大学邢台现代职业学校教学点教师刁伟为任民昌完善了入学资料，并手把手教他网络远程课程学习方法。两个小时过去了，从网络零基础到逐渐入门，任民昌说：“哎呀！我这才算正式踏入大学的门槛！”

　　任民昌是河北省邢台市邢家湾镇穆口村村民。上世纪60年代，他开始接触畜牧养殖，并对畜禽疾病防治产生了浓厚兴趣。为了丰富理论知识，任民昌经常到各大书店买书，收入除了照顾家用，其余很大部分都用在买书上。

　　《兽医内科学》《乡村兽医培训》……任民昌的书架上摆满了这些专业书籍，书上密密麻麻记满了他的读书笔记。除了自学，他还跟有经验的前辈学，谁家的牛、羊、猪等有了什么毛病，都愿意找任民昌开个药方治一治，百姓交口称赞。

　　王志通是任民昌唯一的学徒，他对记者说：“任师父在多年实践的基础上，研制了禽畜防病治病的一些药方，帮助了众多乡邻。”

　　虽然只有小学文化，但任民昌始终勤奋好学。通过多年的努力自学，他撰写了《养殖效方集锦》和《绿色环保高效养殖》两本农业科技图书，书中收录了他的许多创新经验。

　　在任民昌的影响下，他的孙女顺利考上了中国农业大学。“有时阅读孩子带回来的教材，越学习越发现自己的差距和不足。”任民昌渐渐萌生了重新上学的念头。

　　前段时间，任民昌来到邢台现代职业学校申请报名入学。“考虑到老人的年龄因素，我们刚开始都劝他慎重考虑，但老人的求学欲望非常强，我们都很感动。”该校校长关林柏说，教学点里绝大多数学员都是40岁以下的，任民昌老人如此高龄还求学向上，正是大家学习的榜样。

　　根据课程安排，任民昌需要学习两年半，考试合格后才能取得大专学历。“现在脑子不好使，确实容易忘事儿，但啥事儿都挡不住努力。”任民昌相信自己一定能够完成学业，学以致用，“我要做一个新时代的奋斗者，两年半以后，我还要专升本呢！”

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
吴南生同志遗体在广州火化_广东精选_南方网
报告指深圳、广州、珠海产业转型升级成效…
8000亿元合作项目“驰援”东北 阿里华为等…
6名医学生花1.5万在宿舍开中医理疗室_国内…
工控安全或成网安产业新蓝海 产业期待升级…
北京部分房屋租金年后上涨 你租的房子房租…
省委常委会召开扩大会议 传达学习贯彻习近…
广东21个地市产业转型升级成效均有提升_广…
俄罗斯世界杯 免签畅玩去_出境游_南方网
别克Enspire电动概念车发布_新闻头条_南方…
推荐

广州整治培训机构动真格！你怎么看？

爆笑！幼儿园要求带春笋，孩子带了这样的，同学：我输了！

这位广东车主火了！百万豪车被学生仔剐蹭，他说"俾10蚊算啦"

广东21个地市查出1052个饮用水水源问题！汕头最多182个，你家乡呢？

抓住机会！“2018年广东高考招生咨询会”门票免费开抢

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235