甘肃高校“花样”思政课“圈粉” 学生带道具上课

经过近10年的学习研究和实践探索，甘肃农业大学思想政治理论课程探索出“多样化、菜单式”实践教学模式。

经过近10年的学习研究和实践探索，甘肃农业大学思想政治理论课程探索出“多样化、菜单式”实践教学模式。图为4月19日，思想政治理论课上，同学们正在进行主题演讲。 刘玉桃 摄

“背好台词，携带自制的铁锹、自行车等道具，去上思想政治理论课。”甘肃农业大学学生陈丽娟说，“这是我们上思政课的常态，情景剧、小品、主题演讲等，各种各样的活动让课堂氛围很活跃，大家上课的积极性也很高，甚至吸引其他班级的同学来蹭课。”

“今天思政课的内容是关于旅游攻略的主题演讲。”陈丽娟说，同学们脑洞大开，有的想坐着羊皮筏子去旅游，也有的想坐载人无人机、热气球等去旅游，还有同学想梦游去无人知晓的世界。“大家想法很奇特，很有趣，做攻略时互相交流，发表意见，锻炼我们的表达能力以及团队协作能力。”

“相比枯燥乏味理论知识学习，通过生动有趣的活动互动，大家更能深刻理解、学习主流价值观，传递正能量。”甘肃农业大学学生屈雯说。

经过近10年的学习研究和实践探索，甘肃农业大学探索出一条符合学校实际和独具特色的大学生思想政治理论课实践教学模式——“多样化、菜单式”实践教学模式。

法制与道德小品展演，是甘肃农业大学思想政治理论课实践教学探索之一，“圈粉”无数，受到学生的热捧。展演以思想道德修养与法律基础课为依托，将生活中的道德法制问题，以幽默风趣的小品呈现，让师生感受道德魅力与法治底线，所有节目均由各位老师指导和各位同学编演。

甘肃农业大学马克思主义学院副教授田芳介绍，“多样化、菜单式”实践教学活动，除了道德小品展演，还有红歌会比赛、专题社会调研、学生DV作品展示、专题沙龙等10项内容，增强课堂趣味性，激发了学生学习的积极性和主动性，丰富了实践教学的内容体系和组织体系，使思想政治理论课实践教学与理论教学相得益彰，相互支撑，真正成为学生真心喜爱、终身受益的课程。

为提高大学生思想政治教育工作水平，加强辅导员队伍建设，提升辅导员专业化能力，该校还根据教育部有关辅导员职务职级“双线”晋升的指导意见，在甘肃省教育厅、省高校工委的支持下，制定了《甘肃农业大学专职辅导员专业技术职务评聘办法》，打通辅导员职称晋升通道。

甘肃农业大学党委书记钟福国表示，辅导员专业技术职务评聘制度的建立，切实解决了辅导员队伍分层定位、向上发展的出路问题，逐步建立并完善辅导员专业化发展的长效机制，将促进专职辅导员工作积极性。

评聘办法规定辅导员专业技术职务分教授级辅导员、副教授级辅导员、讲师级辅导员和助教级辅导员四个层次。该办法适应于全校在编在岗、在一线从事大学生思想政治教育工作人员，首次评聘，针对各学院专职辅导员(学院团委书记、副书记)和学院分管学生工作的党委副书记。

钟福国表示，专业技术职务评审办法，将促使每一位辅导员学有专长，术有专攻，具备一定的研究能力，能够运用积累的思想政治理论反哺学生管理工作，进而提高工作能力和管理水平。