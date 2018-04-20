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过敏季来了,怎么破? 孩子说不清,家长多留心

2018-04-20 08:40 来源：科技日报
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　　春天来了，又到了过敏的季节。花粉在风中旋转跳跃，过敏人群心惊胆战，只能在心里默念——惹不起，惹不起。

　　其实，不只是花粉，这世上过敏原千千万。一旦你的免疫系统对某种物质过于敏感，你就不幸中招，出现各类临床表现。

　　4月15日，知乎与国家卫生健康委员会“健康中国”联合举办了过敏主题线下分享活动。为了听医生一席话，有过敏知友出门前喷了鼻剂才支撑到现场，他询问专家：“我搬到南方去会不会好一点？”“绕道走”还是“正面刚”，怎么应对“过敏”这个“磨人的小妖精”？

　　花粉过敏： “惹不起，躲得起”

　　对花粉过敏患者来说，春天是他们的苦日子。

　　植物要繁殖，人类要过敏，真是亘古难题。

　　花粉过敏又叫花粉症，是指具有特异性遗传素质的患者吸入致敏花粉后，由特异性slgE抗体介导的非特异性炎症反应。其临床表现种类繁多：你可能感觉皮肤瘙痒；可能流鼻涕打喷嚏，鼻子堵甚至呼吸困难；你可能眼睛红、眼睛痒，动不动眼泪汪汪，还有可能胸闷、憋气出现哮喘症状……

　　但过敏的你有很多病友。

　　北京协和医院变态反应科主任医师孙劲旅介绍，从全世界范围来看，花粉症患病总人数已大于5000万。在美国的患病率是10%，在欧洲是0.7%—3%。在日本，三分之一人口对柳杉花粉过敏。在北京地区，呼吸道过敏的患者里有三分之一到四分之一为花粉过敏。

　　花粉过敏的一大特点，是有明显的时间性和地域性。对春季花粉过敏，症状出现在三到五月，对秋季花粉过敏，症状出现在八九月。如果对北方的蒿花粉过敏，那到了南方症状就能很快解除。

　　如果某种植物在某个地区种植量增多，对其过敏的人群也会增加。孙劲旅说，和上世纪80年代相比，北京地区柏树花粉已增长了多倍，因此，对柏树花粉过敏的人群也显著增多。

　　花粉过敏该怎么办？孙劲旅给出的首个建议是异地治疗。“惹不起，躲得起”，避开过敏原。如果没法来一场说走就走的“逃离”，在家可以安装新风系统，在外则要戴上花粉口罩。

　　若采取这些方法后症状仍得不到缓解，就需要进行对症治疗，比如口服药；也可采取局部用药，如喷鼻剂，滴眼液。“另外还有研究表明，在花粉季节前的一到两周预防性用药，能使整个季节的症状有明显减轻。”孙劲旅说。

编辑： 唐巧燕
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