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52.6%受访大学生建议高校就业指导早一点开始

2018-04-20 08:40 来源：中国青年报
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　　目前，高校对于大学生的就业帮助多集中在毕业前，而在平时缺乏实习、职业规划和面试技巧等方面的指导。这导致有的学生毕业找工作临时抱佛脚，更容易遇到困难，不知如何应对。

　　上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1973名高校在校生或毕业生进行的一项调查显示，92.1%的受访大学生希望学校增加对学生的就业指导和帮助，受访大学生最希望得到职业发展、职业定位和决策等方面的指导。52.6%的受访大学生建议高校就业指导面向各年级学生，51.2%的受访大学生希望创新就业指导课程内容与形式。

　　92.1%受访大学生希望学校增加对学生的就业指导和帮助

　　尤薇（化名）就读于厦门大学，她所在的学院有微信群和公众号，平时会发布一些实习或宣讲会、招聘会的信息。“学院还会请已经找到好工作的学生来做经验分享，请一些老师讲解职场礼仪，免费为学生提供证件照。”尤薇说，在厦门的实习机会不是很多，这些实习信息对她来说很有帮助。但是这些活动由于宣传力度不够，很多学生不知道，效果也不是特别好。

　　中国人民大学学生就业创业指导中心老师郭琴告诉记者，高校就业指导工作经过一段时间的“补课”，已经有了长足发展。“如我校开设了‘职业生涯规划’相关必修课，同时，我校学生就业创业指导中心也针对学生不同的求职需求，开设了许多不同类型的就业指导活动”。

　　调查显示，76.1%的受访大学生对高校的就业指导工作满意，23.9%的受访大学生不太满意。受访大学生参加最多的就业指导活动是校园招聘会或双选会（53.9%），其次是就业政策形势分析（48.0%），其他还有：企事业单位参观（45.2%）、职业生涯规划指导（39.8%）、就业协议签署指导（38.5%）、个人就业问题咨询（35.5%）、简历制作指导（31.4%）、面试和职场模拟（30.1%）、职场技能培训（24.2%）、招聘信息推送（24.8%）、就业心理辅导（22.7%）、实习指导（22.5%）、创业指导（16.0%）以及劳动者权益与法律保障知识普及（10.3%）等。

　　陈云（化名）毕业于西安市某高校，她就读的学校有就业指导课，但主要是理论课。“课程中会要求学生写职业规划，有日常作业和期中期末考试，也会有就业指导分析和个人简历制作指导，但是老师和学生的互动却很少。而且教学模式比较死板，按照一本固定教材讲。对我来说，这门课并没有发挥多大作用”。

　　调查显示，受访大学生认为高校就业指导工作存在的最大问题是就业指导工作队伍薄弱（53.3%），接下来是形式和内容单一（48.5%）、活动数量少（46.4%），其他问题还有：对低年级学生就业指导少（34.4%），就业指导时间安排不合理（32.0%），欠缺专业化和个性化指导（29.8%），学校重视程度不够（28.6%），求职模拟和实训活动少（28.0%），缺乏反馈渠道（27.4%），双选会、招聘会质量低（19.9%）等。

　　白娟毕业于浙江省某高校，她觉得高校为学生提供的实习和就业推荐太少。“我学的影视后期这个专业，女生找工作会遇到很多困难，很多公司要求入职后3年内不能结婚，结婚后2年内不能要孩子。我希望学校能给就业困难的学生在大三、大四时多提供实习机会，这样他们在毕业找工作时，因为有了工作基础，公司要求能放宽一些”。

　　调查显示，92.1%的受访大学生希望学校增加对学生的就业指导和帮助。受访大学生最希望得到职业发展（52.8%）、职业定位和决策（52.2%）方面的就业指导，其他还有：职业测评与个性分析（48.9%）、就业市场与政策分析（42.5%）、招聘信息（39.5%）、企事业单位用人标准（39.0%）、面试技巧指导（37.0%）、职业生涯规划指导（31.8%）、就业协议签署指导（28.9%）、创业指导与培训（27.9%）、求职资料准备（24.9%）、就业心理辅导（26.9%）和实习指导（17.8%）等。

编辑： 唐巧燕
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