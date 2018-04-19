广州突击检查91家校外培训机构 82家被要求整改

18日，广州市教育局联合广州市公安局、广州市民政局等联合印发相关校外培训机构专项治理工作的实施方案，并在同日现场突击检查91间校外培训机构，责令停业整改31家。

18日，广州市教育局联合广州市公安局、广州市民政局等联合印发相关校外培训机构专项治理工作的实施方案，并在同日现场突击检查91间校外培训机构，责令停业整改31家。

该方案确定了在安全隐患、无照无证、有照无证、招生和培训内容不规范、培训与招生挂钩、公办和民办中小学校不规范办学行为、市或区教育行政部门教研机构和培训机构与校外培训机构合作行为、其他违法违规的行为等八个方面的重点治理内容并明确了相关整改要求。

据介绍，专项治理分三个阶段进行。第一阶段，全面部署和排查摸底，从现在开始至2018年5月中旬前完成。以街道(镇)为单位，全面精准掌握校外培训机构底数，“一家一册”建立台账。第二阶段，集中整改，2018年10月底前完成。第三阶段，专项督促和检查，2018年12月底前完成。

方案指出，广州市将成立由分管副市长担任组长的“校外教育培训机构专项治理小组”，整合各区各部门力量集中治理，明确要求各区各部门从讲政治的高度，按照“属地管理”和“谁审批、谁监管”“谁主办、谁负责”的原则，按“短中长”相结合的工作思路，不搞“一刀切”，做到协同联动、形成合力。

校外培训机构营业时要“挂牌亮证”，专项治理小组要公布治理清单，建立黑名单，列明校外培训机构整改落实情况，接受群众监督。各级教育行政部门要公布专项治理行动举报电话和信箱，并报上级教育行政部门备案。

当日，广州市和11个区相关部门统一行动，采取不打招呼、现场突击检查的方式开展联合执法行动，重点对无照无证、存在重大安全隐患、社会反映强烈的、违法举办校外教育培训业务的机构及其行为进行依法查处。

当天，各区共出动执法人员256名，对91间机构采取了执法行动。其中，限期整改51家，责令停业整改31家。对责令停业的校外培训机构要求其做好后续工作，包括向家长发出停业告知书，做好退款等工作，并且指导他们重新找合适的地方办学。各机构负责人均表示，会积极配合教育部门进行整改，规范办学行为。