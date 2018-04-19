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去年我国各类留学回国人员逾48万创历史新高

2018-04-19 08:56 来源：人民日报海外版
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　　记者从人社部获悉：截至2017年底，全国留学人员创业园351个，比2016年增加4家，其中省部共建创业园49家；入园企业2.3万余家；8.6万名留学回国人员在园创业，比2016年增加0.7万人。2017年技工贸总收入3227亿元，比2016年增加736亿元。

　　据了解，党的十八大以来，随着留学回国人数的不断攀升，已有累计231.36万人学成归国，占改革开放以来回国总人数的73.87%。2017年度我国各类出国留学人员总数达60.84万人，各类留学回国人员总数达48.09万人，创历史新高。

　　人社部有关负责人表示，近年来，我国不断加强留学回国人员创业创新工作。人社部与多部门配合中组部开展“千人计划”，深入实施各项引才计划；通过开展一系列留学人员交流对接活动，如广州海交会、南京留交会、大连海创周、武汉高创会等，促进人才、项目、资金对接。

　　2017年，人社部部署实施创新创业启动支持计划、海外赤子为国服务行动计划等人才项目，共遴选172个项目、团队或个人，资助金额2847万元。2017年“赤子计划”共吸引各类海外人才为国服务2000多人次，1.6万余个人才技术合作项目参与对接，签订合作协议或达成合作意向2000余个，参训专业技术人员上万人次，掀起海外人才为国服务新浪潮。

　　全国人力资源社会保障系统吸引各类海外人才回国（来华）服务达4.3万人次，3.3万个项目与人才、资金实现对接。国家“千人计划”服务窗口办理签证、居留、落户等手续900余人次，咨询服务2500余次。中国留学人员回国服务联盟成员单位总数达到117家。中国留学人员回国创业专家指导委员会创业导师总数达到53人。

编辑： 唐巧燕
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