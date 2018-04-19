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6名医学生花1.5万在宿舍开中医理疗室

2018-04-19 08:56 来源：中国青年网
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　　最近，广东医科大学湛江校区的师生圈内流行起了一阵“中医理疗风”。来自该校的6名医学生自掏腰包，花费15000元，创建了一支中医理疗创业团队——“化痧堂”，在学生宿舍和校外开起了中医理疗室，一学期收入近万元。

　　记者了解到，这支中医理疗团队创建于去年3月份，团队成员均来自该校第一、第三临床医学院。他们以该校学生宿舍2栋419和校外的调理室为中医理疗的场所，面向全体在校师生和校外社会人士，提供了包括刮痧、推拿、艾灸、火疗、拔罐等在内的8个中医理疗项目，做起了医学生的保健“生意”。

　　起初无创业打算宿舍开调理室系经费、场地所限

　　“一开始并没有想到要创业，只是抱着好玩的心理，交了一份策划书，组建了团队，就这样玩了一年多。”创始人郭木鑫告诉记者，团队的成员都是临床医学学生，在这过程中，进行一些传播传统医学的活动，既让自己在“玩”中收获知识，又可以起到传承祖国医学的作用。

　　从只有6个人申报的校级创业团队，再到15个人，最后到了现在由24个人组成的“化痧堂”。郭木鑫表示，团队一路走来极为不易，首先是创业初期投入的成本比较大，用了几千元购置了包括刮痧板、推拿床、火罐、毫针在内的20多种中医理疗工具，再算上工作服、水电费，差不多花费了将近一万块。“这些钱都是团队成员自己一点点凑出来的。”后来因为要租校外的调理室，他又陆陆续续出了一点钱，基本上创业资金在15000元左右。

　　郭木鑫回忆，因为前期资金不足和学校场地有限，所以只能在宿舍进行中医理疗服务。“比如同学们有需要，我们就会上门去，在宿舍为他进行中医理疗服务，这样既解决了场地，也给了同学方便。”

　　记者了解到，像火疗、艾灸等有明火的理疗项目在该校的学生宿舍是不允许进行的。“在学生宿舍进行理疗，许多有明火的项目都做不了，局限性比较大。学校在得知我们的困难后，特地给我们清出了一间空宿舍，就是2栋419。”郭木鑫回答，到后来，随着服务范围群体扩大，他们又在校外租了一个房间，作为校外理疗室，一年租金9000多元。

编辑： 唐巧燕
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