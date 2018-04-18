西安、武汉、深圳三大城市的“引才答卷”

当前，西安、武汉、深圳等多地人才新政引发关注。西安“一键落户”、武汉启动百万大学生留汉工程、深圳强化对高新技术人才吸引，渴求人才、加快创新发展已成为很多城市的共识。

当前，西安、武汉、深圳等多地人才新政引发关注。西安“一键落户”、武汉启动百万大学生留汉工程、深圳强化对高新技术人才吸引，渴求人才、加快创新发展已成为很多城市的共识。

求才若渴的共识背后，是每座城市不同却又迫切的需求。招什么样的人才？拿怎样的“红包”吸引？如何优化发展环境？招才、引才、留才，是城市人才工作的必答题。记者探访西安、武汉、深圳三座城市，调研他们的招才策略、引才成效和未来规划。

4月16日，第三十万个“新西安人”落户。1990年出生的小王是山西人，陕西师范大学硕士，在14日的一场招聘会上，看到了户籍民警在招聘会现场的落户宣传，当场办理落户事宜，后台系统显示，他是2018年第三十万个新落户的西安人。

早已是西安人的张龙这两个星期也频繁出入派出所，“半个月帮家里三个人办了户口，一个堂弟，两个表妹。”

其中一个表妹张媛媛在许昌学院读书，今年大四，打算毕业后到西安发展。

若按今年3月前的政策，毕业生6月毕业才可落户。但3月22日，西安市又推出“户籍新政”，在校大学生凭学生证和身份证就可以在线落户西安。

户籍政策不断升级，今年以来落户人数超去年全年

去年3月1日，西安市推出了被称为“史上最宽松”的户籍新政，“三放四降”招纳人才：放开普通大中专院校毕业生的落户限制、放宽设立单位集体户口条件、放宽对“用人单位”的概念界定，降低技能人才落户条件、降低投资纳税落户条件、降低买房入户条件、降低长期在西安市区就业并具有合法固定住所人员的社保缴费年限。

2018年第一季度，西安户籍政策又几次调整：1月19日，全市实行学历落户，只凭身份证、毕业证即可申请办理西安户口。2月1日，西安户籍新政进入2.0升级版，缩短9类业务办理时间，简化70%的证明材料，一人迁入，可举家随迁。3月22日，西安警方再次宣布：全国在校大学生仅凭学生证和身份证两证即可完成在线落户。

3月23日当天，西安落户人数达到创纪录的8050人，其中研究生以上学历176人，本科学历3139人，大专学历1258人，中专、技校学历505人；人才引进367人。

2017年全年西安落户人数257419人，而2018年以来落户人数已超去年全年，前三个月落户数是去年同期的11.5倍。西安户籍政策对人才的吸引力初显成效。