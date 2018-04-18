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先测评后练习 “对症下药”提升阅读力

2018-04-18 13:09 来源：人民网
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　　阅读是人们获取信息、了解世界、掌握知识、情感交流的重要手段。在“世界读书日”到来之际，北京师范大学儿童阅读与学习研究中心“SLARE学生阅读与学习能力测评体系发布会”日前在京举行。

　　作为一种终身必备的技能，阅读能力是学习其他一切学科的基础，阅读能力的培养必须从儿童开始。如何科学评估学生阅读与学习能力，并给予个性化训练是教育工作者一直在探索的难题。SLARE学生阅读与学习能力测评体系是目前开发较为成熟且可真正应用于实践的成果，对学生阅读能力提高意义重大。

　　发布会上，北京师范大学儿童阅读与学习研究中心主任伍新春教授等研究人员，对测评体系从测评的理论基础、测评体系结构、测评报告说明和阅读干预策略等方面做了解读说明。

　　据了解，该测评体系建立在相关阅读理论基础上，主要从直接提取、直接推论、解释并整合观点和信息、检视并评价内容、语言和文本成分等方面考察学生的阅读能力。测试结果可反应出学生从文本中建构意义的一系列技能和能力，从而助力学生阅读能力的提高、学习能力的发展和必备素养的提升。

　　此次“SLARE学生阅读与学习能力测评体系”的发布，通过儿童阅读领域的阅读心理研究，积极探究有效的阅读教学和评估方式，将会更好地指导中小学语文教学，帮助学生提高语文核心素养。

编辑： 唐巧燕
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