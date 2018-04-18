积分入学“租购同权” 让迁穗人员子女“上好学”

近日，广州天河、荔湾、海珠等多区陆续公布了今年随迁子女积分入学政策，“租购同权”靴子落地。据了解，这些区入学积分或与房产解绑，或合法租赁房屋与自有房屋享受同等分值。

“从今年起，在海珠区购房、租赁居住的来穗人员，只要符合条件，其子女积分入学时，最高加分都是30分，站在了同一起跑线上。”在2018年海珠区来穗人员随迁子女积分制入学政策小册子上，广州市海珠区教育局副局长李兴用笔在“合法稳定住所”这项分值上划了重点。

近日，广州天河、荔湾、海珠等多区陆续公布了今年随迁子女积分入学政策，“租购同权”靴子落地。据了解，这些区入学积分或与房产解绑，或合法租赁房屋与自有房屋享受同等分值。

天河区率先公布今年的积分入学方案，该区不因居住房产属自有或租赁而区别对待。在天河区合法稳定居住满60个月者，分值均为100分；合法稳定居住满1个月不足60个月的，每月1.5分。在荔湾区购房居住满5年者、在荔湾区合法租赁居住时间与在荔湾区购房居住时间总计满5年者，以及在荔湾区合法租赁居住满5年者，积分加分均是100分。这意味着，符合一定年限的来穗人员租房者，与购房者一样享受同等加分。

海珠区今年发布的积分入学方案改革力度最大，无论在该区租房还是购房，同等积30分。李兴分析说，2017年，在海珠区购房满5年者以及在海珠区合法租赁居住满5年者，最高均为100分；但在海珠区购房不足5年者的积60分，在海珠区合法租赁居住不足5年者按每月1分积分，要积满60分需5年时间。

“要正确理解‘租购同权’中的‘同权’。”海珠区教育局小教科负责人解释说，符合条件的来穗人员随迁子女最终入读哪一所学校，还与广东省居住证、合法稳定工作、缴纳社保年限等其他八大指标的综合积分，以及填报的志愿有关。

据介绍，合法稳定住所在海珠等区积分入学指标体系中的比重正逐渐降低。此外，广州各区积分入学指标体系更看重来穗人员贡献度，以其参与共建共治时间的长短，而非以缴纳社保多少、购买房子的大小作为衡量标准。

“近年来，广州市委、市政府高度重视来穗人员随迁子女教育工作，我们花大力气推动学位建设，为落实‘租购同权’打基础。”广州市教育局相关负责人给出一组数据：2017年，广州累计下达补助资金20.2亿元，新改扩建中小学43所，新增学位5.2万个。因此在人口大规模流入的情况下，该市学位供给与需求仍保持总体平衡。

为让来穗人员随迁子女从“能上学”到“上好学”，广州采取学区化、集团化办学等方式，推进教育高位均衡优质发展。目前，市区共组建教育集团19个、学区66个、教育联盟5个，覆盖中小学1066所、服务学生106.3万人。同时，该市通过经费补贴、政策帮扶等举措，提升民办校办学质量。