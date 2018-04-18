南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

积分入学“租购同权” 让迁穗人员子女“上好学”

2018-04-18 09:35 来源：中国教育报
字号减小 字号增大

　　“从今年起，在海珠区购房、租赁居住的来穗人员，只要符合条件，其子女积分入学时，最高加分都是30分，站在了同一起跑线上。”在2018年海珠区来穗人员随迁子女积分制入学政策小册子上，广州市海珠区教育局副局长李兴用笔在“合法稳定住所”这项分值上划了重点。

　　近日，广州天河、荔湾、海珠等多区陆续公布了今年随迁子女积分入学政策，“租购同权”靴子落地。据了解，这些区入学积分或与房产解绑，或合法租赁房屋与自有房屋享受同等分值。

　　天河区率先公布今年的积分入学方案，该区不因居住房产属自有或租赁而区别对待。在天河区合法稳定居住满60个月者，分值均为100分；合法稳定居住满1个月不足60个月的，每月1.5分。在荔湾区购房居住满5年者、在荔湾区合法租赁居住时间与在荔湾区购房居住时间总计满5年者，以及在荔湾区合法租赁居住满5年者，积分加分均是100分。这意味着，符合一定年限的来穗人员租房者，与购房者一样享受同等加分。

　　海珠区今年发布的积分入学方案改革力度最大，无论在该区租房还是购房，同等积30分。李兴分析说，2017年，在海珠区购房满5年者以及在海珠区合法租赁居住满5年者，最高均为100分；但在海珠区购房不足5年者的积60分，在海珠区合法租赁居住不足5年者按每月1分积分，要积满60分需5年时间。

　　“要正确理解‘租购同权’中的‘同权’。”海珠区教育局小教科负责人解释说，符合条件的来穗人员随迁子女最终入读哪一所学校，还与广东省居住证、合法稳定工作、缴纳社保年限等其他八大指标的综合积分，以及填报的志愿有关。

　　据介绍，合法稳定住所在海珠等区积分入学指标体系中的比重正逐渐降低。此外，广州各区积分入学指标体系更看重来穗人员贡献度，以其参与共建共治时间的长短，而非以缴纳社保多少、购买房子的大小作为衡量标准。

　　“近年来，广州市委、市政府高度重视来穗人员随迁子女教育工作，我们花大力气推动学位建设，为落实‘租购同权’打基础。”广州市教育局相关负责人给出一组数据：2017年，广州累计下达补助资金20.2亿元，新改扩建中小学43所，新增学位5.2万个。因此在人口大规模流入的情况下，该市学位供给与需求仍保持总体平衡。

　　为让来穗人员随迁子女从“能上学”到“上好学”，广州采取学区化、集团化办学等方式，推进教育高位均衡优质发展。目前，市区共组建教育集团19个、学区66个、教育联盟5个，覆盖中小学1066所、服务学生106.3万人。同时，该市通过经费补贴、政策帮扶等举措，提升民办校办学质量。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
吴南生同志遗体在广州火化_广东精选_南方网
6名医学生花1.5万在宿舍开中医理疗室_国内…
报告指深圳、广州、珠海产业转型升级成效…
8000亿元合作项目“驰援”东北 阿里华为等…
工控安全或成网安产业新蓝海 产业期待升级…
北京部分房屋租金年后上涨 你租的房子房租…
省委常委会召开扩大会议 传达学习贯彻习近…
广东21个地市产业转型升级成效均有提升_广…
别克Enspire电动概念车发布_新闻头条_南方…
深中通道桥梁工程本月底开工_广东精选_南…
推荐

电子身份证来了！手机丢了也不怕

比高利贷还可怕！女子借50万到手7千5，差点损失一套房

19岁中国女生在韩维护“一个中国”，竟遭韩国机构直白威胁

血的教训！27岁研究生入院到去世仅7天！这样吃感冒药会死人

广东男子头痛16年，检查发现双脚布满囊虫！很多人都吃过这个

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235