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“2018年广东高考招生咨询会”门票免费开抢啦~，权威精彩内容等你来看！

2018-04-18 09:30 来源：南方网
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2018年起，广东省启动高考综合改革。在此背景下，高校招生政策有何新变化？志愿如何填报才能更精准？…… 4月21日，由南方报业传媒集团主办，南方新闻网、南方日报佛山记者站承办的“2018年广东高考招生咨询会”将正式启动，活动历时两个月，全方位、多渠道帮助考生、家长及时有效地理解新高考招考政策，掌握志愿填报技巧，并了解省内外各高校最新招生热点资讯。

首场即将启动

“2018年广东高考招生咨询会”将于4月21日正式启动，首场活动将由本地热门高校——香港中文大学（深圳）、北京师范大学香港浸会大学联合国际学院（UIC），国内顶级联合大学——宁波诺丁汉大学的招生负责人介绍学校最新招生政策及高考志愿填报技巧等。

广州场

活动时间

4月21日上午9：00-12：00

4月21日下午14：30 -17:30

活动地点

广州市越秀区广州大道中289号南方传媒大厦B塔402（五羊邨地铁站C出口）

佛山场

活动时间：

4月22日上午9：00点-12：00

4月22日下午14：30点-17:00

活动地点：

佛山市南海区海八路珠三角工匠精神展示馆多功能厅（金融高新区地铁站A口）

编辑： 唐巧燕
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