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三大城市的“引才答卷” 加快创新发展成为新课题

2018-04-18 07:51 来源：人民日报
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　　当前，西安、武汉、深圳等多地人才新政引发关注。西安“一键落户”、武汉启动百万大学生留汉工程、深圳强化对高新技术人才吸引，渴求人才、加快创新发展已成为很多城市的共识。

　　求才若渴的共识背后，是每座城市不同却又迫切的需求。招什么样的人才？拿怎样的“红包”吸引？如何优化发展环境？招才、引才、留才，是城市人才工作的必答题。记者探访西安、武汉、深圳三座城市，调研他们的招才策略、引才成效和未来规划。

　　十六日，迎来今年第三十万个“新西安人”

　　落户大门敞开之后

　　4月16日，第三十万个“新西安人”落户。1990年出生的小王是山西人，陕西师范大学硕士，在14日的一场招聘会上，看到了户籍民警在招聘会现场的落户宣传，当场办理落户事宜，后台系统显示，他是2018年第三十万个新落户的西安人。

　　早已是西安人的张龙这两个星期也频繁出入派出所，“半个月帮家里三个人办了户口，一个堂弟，两个表妹。”

　　其中一个表妹张媛媛在许昌学院读书，今年大四，打算毕业后到西安发展。

　　若按今年3月前的政策，毕业生6月毕业才可落户。但3月22日，西安市又推出“户籍新政”，在校大学生凭学生证和身份证就可以在线落户西安。

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编辑： 唐巧燕
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