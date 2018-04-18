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家长们花巨资上“止吼课” 评：还是太焦虑了

2018-04-18 08:20 来源：中国青年报
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　　孩子的人生意义在于，他想成为什么样的人，而不是你想让他成为什么样的人。因此，一些“吼妈”们需要转变教育思维，改进对孩子成长进步的认知。

　　日前，据《北京晚报》报道，为顺应一些家长做一个温柔、耐心、体贴的“零吼妈妈”的需求，市场上推出了情绪管理课程，有的是免费讲座，有的是系列培训课。这些课还细分为正念课、冥想课、教练型父母课、身心调整课、催眠课、沙盘课……价格从1000元到两万元不等；有些国外的大师课，一天就3000元左右。它们还被归纳成一个有趣的名字——止吼课。

　　只是，“止吼”不是“止咳”，仅仅外服用药，是解决不了问题的；更重要的是需要“吼妈”们做内在调理。新闻报道里有个细节，有位“吼妈”为了提醒自己，在墙上贴满了“亲生的”三个字，但当儿子表现不如意时，她还是控制不了自己的暴怒和狂吼。这是因为她并没有从“辅导孩子作业”的深渊中将自己解放出来。

　　现在，为了让孩子不输在起跑线上，“吼式教育”已成为不少家庭选择的教育方式。这固然和一些家长的性格脾气有关，但根本还在于，很多中国家长充满了“教育焦虑”。“不能输在起跑线”上的惯性思维，让这些家长又急又躁：你怎么能不会做呢？别的孩子都会做啊？你怎么不再聪明一点呢？你要比其他孩子优秀，这样才有未来……

　　这个问题不是出在生理上，也不是出在心理上，而是出在认知上。其实，家长们大可不必对孩子的学业盯得那么紧、要求那么严，那是教师的事情，父母也非专业教育人士，没必要越俎代庖。而相比学业，父母有着更加重要的责任，对孩子的品行、性格、世界观和价值观的塑造，更多的要落到父母身上，而从长远来看，这远比一时的学业重要。家长们与其花费精力在自己不擅长的学业教育上“嘶吼”，不如把精力放在修炼孩子的品性上。

　　情绪管控再科学、“止吼课”再昂贵，也都只是治标，关键是家长们要调整心态，接受大多数孩子“不是天才”、孩子也不是必须成为天才的事实。孩子的人生意义在于，他想成为什么样的人，而不是你想让他成为什么样的人。因此，一些“吼妈”们需要转变教育思维，改进对孩子成长进步的认知。

　　学会接受孩子的不够完美、不够优秀，家长才能“成长”。事实上，一些中国家长们的焦虑，远不止体现在孩子的作业上，不断给孩子报辅导班、兴趣班，想尽各种办法把孩子送进名校，这些都是教育焦虑的体现。最近热映的印度电影《起跑线》，正是当下很多家长的焦虑还原。为了孩子的教育，电影里的父母可谓绞尽脑汁、拼尽全力，甚至为了获取进入名校的名额，不惜假扮穷人，走贫困生通道。而在新闻中，即有位家长为了全程陪孩子“练琴”，不惜辞掉工作。这些可以说是“教育焦虑症晚期”、走火入魔了。

　　当然，一定程度上，家长们的这种焦虑和教育的客观环境分不开。比如教育资源分布不均、优质教育资源集中而又紧缺，这往往使得孩子需要优异的成绩来做敲门砖，家长唯恐落后一点点的心情也可以理解。从这个角度来说，缓解一些家长们的教育焦虑，也不仅是家长的事情，整个社会还需要在很多方面做出改善。（与归）

编辑： 唐巧燕
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