海归就业进入“青铜时代”? 顺利求职还须端正心态

“为完善我国的海外学历评估体系，教育部将规定国外学位修业年限不能少于两年(硕士)，一年硕士和半年硕士将不予承认。”近日，网上一条教育部新规让一些一年制硕士陷入恐慌。随即，教育部新闻发言人续梅现身辟谣，声称“没有此规定”。

“为完善我国的海外学历评估体系，教育部将规定国外学位修业年限不能少于两年(硕士)，一年硕士和半年硕士将不予承认。”近日，网上一条教育部新规让一些一年制硕士陷入恐慌。随即，教育部新闻发言人续梅现身辟谣，声称“没有此规定”。

一年制海归硕士面临就业难

“为什么你的硕士只有一年时间？一年时间能学到什么？”这是最让张航尴尬的面试问题。每逢此刻，他的心里都会浮现出一种“被质疑的不适感”。

“去香港读一年硕士，原本是为了提升自己，现在却被用人单位质疑。”张航有些无奈。

英国、澳大利亚等开设一年制硕士课程的国家与地区，都已和中国签订学历学位互认协议，让其文凭具有同等法律地位和相同效力，但通过学制判断学位含金量的“偏见”仍然根深蒂固。

据记者了解，一些用人单位会在招聘期间，对海归硕士“年限”提出明确要求。

学制长短是学历含金量的决定因素？就读于香港浸会大学的岳红豆并不赞成类似的判断。岳红豆本科毕业于华中科技大学。从大三开始，她便计划去香港读一年硕士。她认为，与侧重理论、注重学术的研究型硕士不同，一年制硕士更偏向实践方面的训练，这与自己想在短时间内提升业务能力的需求契合。

当前的就业形势打破了岳红豆对未来的规划。为了在毕业之前拿到offer，从入学开始，岳红豆就多次往返内地与香港，积极参加各类招聘会，试图做到学业就业两不误。但学制上的差异还是造成不可避免的影响。

截至目前，这个广东女孩已赶赴北京、深圳、武汉等地找工作，耗费了大量精力，但仍然没有等来好消息。

岳红豆的经历与网友hatehkust相似。曾就读于香港科技大学的hatehkust，早在8年前，就历数了自己在香港以及内地找工作所遭遇的种种“噩梦”，并写下一篇流传甚广的忠告帖。

帖子中，hatehkust用“后悔”“悲哀”“歧视”“惶恐”“无奈”总结了自己的留学生涯，并以过来人的身份告诫大家，“来香港读MSc(Master of Science，理学硕士——记者注)不仅不能镀上一层金，甚至可能成为简历上的污点。”