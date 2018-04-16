研究称亲子关系影响儿童社交：强势家长请退场

由一群心理健康的儿童所构成的圈子，每个人都会有适度的妥协和让步，会懂得自我协调，大人不用管；而由一群心理有问题的儿童所构成的圈子，问题将是层出不穷的。

亲子关系影响儿童社交：强势家长请退场

由一群心理健康的儿童所构成的圈子，每个人都会有适度的妥协和让步，会懂得自我协调，大人不用管；而由一群心理有问题的儿童所构成的圈子，问题将是层出不穷的。

钟煜的女儿在上幼儿园大班时，孩子们之间流行一部关于“小魔仙”的动画片，在家看了电视，在幼儿园玩角色扮演的游戏。一天，女儿放学回家，哭丧着脸抱怨：“妈妈，为什么我不能当魔仙女王？”原来，班上有个强势的女孩，每次都由她决定其他女孩扮演的魔仙角色，女王嘛，自然由她自己当，而女儿总是被分配当那个衣服颜色最不好看的小仙子。

钟煜一开始觉得这个问题很简单，不玩不就完了，但后来发现，问题没那么简单——女儿不开心，但不能不玩，因为不玩就不能融入这个集体，其实其他小女孩也不满意，但她们不敢联合起来对抗……

钟煜是《朋友还是敌人？儿童社交的爱与痛》一书的译者，该书作者美国临床心理学家迈克尔·汤普森博士在书中写道，儿童的小团体关系经常被种种力量所影响，当孩子们互相伤害、彼此戏弄时，几乎没有几个成年人能理解个中缘由。

瞧，孩子的社交一点儿也不比大人简单。