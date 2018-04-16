南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

高中竞赛教练再三提醒：奥赛只是少数人的游戏

2018-04-16 09:47 来源：浙江在线
字号减小 字号增大

　　记者在采访中发现，一些小学生家长考虑比较长远，他们直接跳过了初中，而是频繁提到，“竞赛对将来大学自主招生非常重要”。

　　前段时间，教育部公布了2018年具有自主招生资格的90所高校名单，各类大学的申请门槛成了关注焦点。记者梳理后发现，五大学科奥赛奖项和科技创新竞赛奖项依旧是最具“杀伤力”的指标。九成以上拥有自主招生权限的高校认可考生在数学、物理、化学、生物、信息学五大学科奥赛的成绩，理科类竞赛奖项依然是自主招生报考的主要条件。

　　用杭州学军中学数学竞赛教练边红平的话来说，“目前小学数学培训这么疯狂，不仅仅是教育问题，更是一个社会问题。”

　　一边是禁奥令和取消奥赛加分，一边是高校自主招生关注奥赛获奖学生，这是一对矛盾吗？

　　九成重点高校自主招生

　　奥赛成绩是道门槛

　　从目前的情况看，奥赛获奖不能加分，保送也顶不上大用了，是不是意味着，奥赛获奖含金量下降了？

　　记者从高中老师和大学招生办老师处了解到，现在奥赛很重要，甚至比以前更加重要。

　　杭州某高三年级老师说，从2015年起，国内近百所重点大学，尤其是985名校自主招生中，就明确对考生的奥赛成绩提出了要求。“看看今年的自主招生简章，你就会发现，奥赛获奖几乎成了参加自主招生的普遍门槛。”

　　不仅如此，今年北大、清华还几乎同时发出了奥赛生“召集令”。北京大学3月20日晚公布了首届“数学英才班”，其招生条件之一是中国数学奥林匹克竞赛全国决赛取得优异成绩者。清华大学首次公布的“丘成桐数学英才班”招生办法里，也提出入围学生中，中学生学科奥林匹克竞赛国家集训队成员免试。

　　而目前，全国很多重点大学都参加自主招生，像北大、清华这样的学校，每年在浙江招两三百人，但每年通过裸分招生，只占10%左右。交大、复旦、中科大、国科大等省外高水平大学在浙江招生，也大多通过自主招生来招收优秀学生，可以说，不通过自主招生或者三位一体综合评价招生，想考进北大、清华、复旦、交大等名校还是很难的。

　　所以作为自主招生敲门砖的奥赛获奖成绩，含金量一点都没有比以前低。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
高速收费站可识别车牌自动扣费 粤通卡无感…
红旗H5实拍图_新闻头条_南方网
广东举行市厅级主要领导干部学习贯彻习近…
广交会开幕首日客商如云 对美出口订单迎来…
内饰保留概念车设计 宝马X7谍照曝光_新闻…
美英法军事行动合法性遭质疑_国际新闻_南…
我国在南海进行大规模海上阅兵 辽宁舰航母…
继美国之后 Smart将于2020年在欧洲实现全…
广深入选“外籍人才眼中最具吸引力城市”_…
中山市纪委查处40余名公安分局领导干部_反…
推荐

期待！江湛铁路6月底通车试运营

吐槽鸿茅药酒的广州医生被跨省追捕，案件已移送检方

国航航班突发劫机备降郑州！警方最新调查结果公布了

公安提醒：这种“小熊饼干”是最新型毒品！转发警惕！

惠州查获4000斤毒鸡脚，黑窝点竟然用这种东西来浸泡！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235