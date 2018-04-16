高中竞赛教练再三提醒：奥赛只是少数人的游戏

记者在采访中发现，一些小学生家长考虑比较长远，他们直接跳过了初中，而是频繁提到，“竞赛对将来大学自主招生非常重要”。

记者在采访中发现，一些小学生家长考虑比较长远，他们直接跳过了初中，而是频繁提到，“竞赛对将来大学自主招生非常重要”。

前段时间，教育部公布了2018年具有自主招生资格的90所高校名单，各类大学的申请门槛成了关注焦点。记者梳理后发现，五大学科奥赛奖项和科技创新竞赛奖项依旧是最具“杀伤力”的指标。九成以上拥有自主招生权限的高校认可考生在数学、物理、化学、生物、信息学五大学科奥赛的成绩，理科类竞赛奖项依然是自主招生报考的主要条件。

用杭州学军中学数学竞赛教练边红平的话来说，“目前小学数学培训这么疯狂，不仅仅是教育问题，更是一个社会问题。”

一边是禁奥令和取消奥赛加分，一边是高校自主招生关注奥赛获奖学生，这是一对矛盾吗？

九成重点高校自主招生

奥赛成绩是道门槛

从目前的情况看，奥赛获奖不能加分，保送也顶不上大用了，是不是意味着，奥赛获奖含金量下降了？

记者从高中老师和大学招生办老师处了解到，现在奥赛很重要，甚至比以前更加重要。

杭州某高三年级老师说，从2015年起，国内近百所重点大学，尤其是985名校自主招生中，就明确对考生的奥赛成绩提出了要求。“看看今年的自主招生简章，你就会发现，奥赛获奖几乎成了参加自主招生的普遍门槛。”

不仅如此，今年北大、清华还几乎同时发出了奥赛生“召集令”。北京大学3月20日晚公布了首届“数学英才班”，其招生条件之一是中国数学奥林匹克竞赛全国决赛取得优异成绩者。清华大学首次公布的“丘成桐数学英才班”招生办法里，也提出入围学生中，中学生学科奥林匹克竞赛国家集训队成员免试。

而目前，全国很多重点大学都参加自主招生，像北大、清华这样的学校，每年在浙江招两三百人，但每年通过裸分招生，只占10%左右。交大、复旦、中科大、国科大等省外高水平大学在浙江招生，也大多通过自主招生来招收优秀学生，可以说，不通过自主招生或者三位一体综合评价招生，想考进北大、清华、复旦、交大等名校还是很难的。

所以作为自主招生敲门砖的奥赛获奖成绩，含金量一点都没有比以前低。