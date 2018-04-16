家长们注意啦~你真的知道怎么跟孩子聊天吗？

跟孩子聊天，听起来是一件再正常不过的事情了，但是就是很多父母生生把“聊天”变成了“说教”。其实和孩子聊天一点也不难，只要你从一开始就没有将他们当成小孩子，而是作为朋友一般尊重他们、引导他们，孩子自然就会向你敞开心扉。小编今天就与大家分享和孩子聊天的5个技巧，希望可以拉近你们之间的距离哦~

跟孩子聊天，听起来是一件再正常不过的事情了，但是就是很多父母生生把“聊天”变成了“说教”。其实和孩子聊天一点也不难，只要你从一开始就没有将他们当成小孩子，而是作为朋友一般尊重他们、引导他们，孩子自然就会向你敞开心扉。小编今天就与大家分享和孩子聊天的5个技巧，希望可以拉近你们之间的距离哦~

很多大人不太会跟小孩聊天。

“你今天在学校做了什么啊？”

“你在学校有没有乖？”

这两个问题通常小朋友的答案大概都是：

“没什么啊！就跟平常一样啊！”

“乖啊！”

还有很多大人，根本不懂得什么是跟小朋友聊天。他跟小孩之间的对话永远都是：

“功课写完了没？”

“琴练了没？”

“今天考几分？”

别把质问当聊天。这种状况比较像是质问，很难称作是聊天，因为通常都是以问句始，以斥责终。

在有些家庭里，鲜有和乐融融的晚餐时间、睡前时间及聊天时间。于是乎，你会发现，孩子在你面前话很少，久而久之，你对他也越来越陌生。

家长们看过来，学会这些聊天小技巧，和孩子沟通就一点儿也不困难啦，相信你也可以做得到！