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省教育厅等五部门出台校外培训机构专项治理方案

2018-04-15 07:31 来源：南方网
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减轻中小学生课外负担，治理校外培训机构，广东在行动！近日，省教育厅联合省公安厅、省民政厅、省人力资源和社会保障厅、省工商行政管理局制定了《广东省教育厅等五部门关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理方案》，明确了治理对象、治理内容和整改要求、工作职责、治理步骤等内容。

广东省教育厅等五部门关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理方案

近年来，一些面向中小学生举办的非学历文化教育类培训机构（以下简称校外培训机构）开展以“应试”为导向的培训，违背教育规律和青少年成长发展规律，影响了学校正常的教育教学秩序，造成学生课外负担过重，增加了家庭经济负担，社会反响强烈。为迅速遏制当前存在的突出问题，保障中小学生健康成长，根据《教育法》《义务教育法》《民办教育促进法》等法律规定和国家课程方案、课程标准和《教育部办公厅等四部门关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》（教基厅〔2018〕3号），结合我省实际，制定切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理方案。

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编辑： 唐巧燕
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