各地的引才奇招 真的对你有帮助吗？

吸引海外人才的优惠政策主要是从住房、工资、职称、上升空间等方面切入的。无论是一线城市还是二三线城市，引才大方向几乎一致，只在细节上存在差别。

放宽年龄限制，重视人才服务，给予车辆上牌指标……各地吸引人才的优惠政策开始祭出“厚待”的大招，屡屡突破人们心中衡量自己水平的“上限”。

对于一个想有所作为的海归来说，当这些绣球抛过来时，是接？还是不接呢？

吸引海外人才的优惠政策主要是从住房、工资、职称、上升空间等方面切入的。无论是一线城市还是二三线城市，引才大方向几乎一致，只在细节上存在差别。

拴心留人

放宽年龄限制

谁说只有年轻人才应该被重视？南京、惠州、肇庆等城市，就放宽了引进人才时对海外人才的年龄限制。“千人计划”专家俞昌博士，今年已经60岁了。他52岁时创立了安派科生物医学科技有限公司，现已在癌症防治等领域取得了突出成就。作为近300项专利的发明人，俞昌在其研发成果的基础上所制造出的产品已创造200多亿元的市场价值。在一些科研领域，研究者或许辛苦钻研到四五十岁甚至六七十岁时，才到了人生价值最闪光的时候。所以放宽对引才人员的年龄限制，似乎是用人单位思想意识变化后具有“里程碑”效果的一举。

用真心真意的服务来感动海外人才，促使他们留下来，这也是各地引才措施的一大特色。2013年，金华市委在全国率先设立招才局，开始按照“虚拟机构、实体运作”的模式，把党管人才具体化、实效化，形成了“捏指成拳、破散促聚”的人才工作合力。除此之外，金华市一直坚持“以人才为中心，紧扣需求导向”的原则，为人才提供“专窗、专卡、专员、专项、专线”的服务机制，用真心真意去全力营造拴心留人、人在心在的良好氛围。用实际行动抓住人才的心，不失为一种站在人性角度上的“柔”性引才方式。